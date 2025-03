Comenta Compartir

Me resulta increíble que estas cosas me pillen por sorpresa. Los estrenos, digo. Parece mentira que ahora, cuando es tan fácil como realizar una sencilla ... búsqueda en Google para saber qué ponen hoy, no me entere de las cosas. ¿Se acuerdan de cuando veíamos la programación de la tele en la revista semanal? A mí era algo que me fascinaba: buscar la película del domingo, la hora a la que emitían el capítulo de 'Periodistas', repasar si había algo nuevo e interesante. Ahora hay tanto que, sinceramente, es inabarcable. Leches, si es que lo de que algo empezaba a una hora concreta (que luego era mentira, la pila de anuncios que nos hemos tragado tontamente) se lo cuentas a un niño y se ríe en tu cara con la ocurrencia. ¿Que empezaba a una hora concreta y no cuando tú querías? ¡Pero qué tontería es esa!

El caso es que en las últimas semanas me han pillado por sorpresa el estreno de tres segundas temporadas. Vamos, que me he encontrado con ellas al poner la tele y pasearme por las aplicaciones. La primera fue 'Slow Horses', en Apple TV, fácilmente una de las mejores series de los últimos años y que, extrañamente, no está en boca de todo el mundo. Esta segunda temporada es todavía mejor que la primera, con un Gary Oldman descomunal. Si buscan una serie de espías, entretenida y original, no lo duden. Las otras dos son de animación. 'La remesa mala', en Disney Plus, que ya tiene guasa porque todo lo de 'Star Wars' viene acompañado de una campaña promocional tremenda. Y 'Vox Machina', en Prime Video, la maravillosa campaña de rol que me fascina. Las dos, con públicos muy distintos (la segunda es claramente para adultos), tienen un diseño arrebatador. Qué buen momento para disfrutar de la animación ¿verdad?

