Lasso & Roy

Los últimos tres días de mayo de 2023 pasarán a la historia, así, sin más apelativos. El lunes terminó 'Succesion', uno de esos dramas a ... los que nos referiremos durante años como espejo comparativo, al igual que con 'Los Soprano', 'The Wire' o 'Breaking Bad'. Y el miércoles nos despedimos de 'Ted Lasso', la serie que con solo pensar en ella ya estoy sonriendo. No riendo a carcajadas, ojo, no es ese tipo de comedia. Sonriendo, digo, una sonrisa de esas que son tan verdad que a lo mejor te hacen llorar. No sé si el bueno de Lasso será la mejor serie, pero no importa. 'Ted Lasso' reina en su propia categoría.

El jueves 1 de junio, al echar la vista atrás, fui consciente de que no volveríamos a ver a la familia Roy. De que no volvería a marearme con las locas diatribas de Roman, Kendall y Shiv. De que, a partir de ahora, cuando piense en gente rica, les imaginaré como ellos, tan excéntricos, crueles y absurdamente divertidos. Porque ellos, la familia de Logan, son ese poema satírico y punzante que resuena y engrandece las tablas del teatro. 'Succesion' es un milagro. Al otro lado está Ted, el entrañable Ted. Un tipo que no existe y que sin embargo siento familia. A mí el fútbol, desde hace unos años, me da bastante igual. A ver, me alegro de que el equipo de mi ciudad suba a Primera División -¡vamos Granada!-, pero un partido no me altera ni me emociona en exceso. Sin embargo, a partir de ahora, cuando me pregunten de qué equipo soy siempre diré «del Richmond». Y será cierto porque, como en la serie, en este equipo lo de menos es el fútbol. Qué bonita eres, 'Ted Lasso'. Y cuánto te echaré de menos. 'Succesion' es de HBO Max. Y 'Ted Lasso', de Apple TV. Como decía aquel, a veces, el medio es el mensaje.

