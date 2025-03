'Junji ito maniac: relatos japoneses de lo macabro': ¿Puede dar miedo un dibujo animado?

Borja Crespo Miércoles, 1 de febrero 2023, 08:37 Comenta Compartir

Una cabeza gigante flota en el aire. Tiene tu mismo rostro. Va a por ti. De su cuello cercenado pende una cuerda con un lazo que pretende atraparte por la testa para emprender el vuelo y ahorcarte. Una imagen escalofriante surcando el cielo. Pertenece a 'Los globos de la horca', uno de los mejores episodios de la serie de animación 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro', basada en las viñetas del popular mangaka, el equivalente en el mundo del cómic a lo que es Stephen King en la literatura -aunque su alma se acerca más a Lovecraft-. Ito es el rey del horror, uno de los dibujantes japoneses más prolíficos y aplaudidos del momento.

La fama de sus horripilantes historietas ha dado pie al estreno de un lote de doce capítulos, entre 20 y 25 minutos de duración cada uno, que trasladan al anime, con un presupuesto ajustado a tenor del aspecto final, algunos de sus relatos más leídos. Como toda antología, el resultado es irregular, hasta el punto de que los oscuros cuentos funcionan mejor sobre papel. Las historias angustian más en soporte analógico, en blanco y negro, aunque lo lógico, atendiendo a las posibilidades del medio audiovisual, sería pensar en todo lo contrario. Este hecho encumbra aún más la obra del dibujante oriental responsable de títulos como: 'Gyo', 'Black Paradox', 'El umbral de los siniestro' o 'Indigno de ser humano'.

Es muy difícil dar miedo con el lenguaje del cómic, aterrorizar de verdad, la disciplina tiene sus limitaciones en este sentido, pero el maestro Junji Ito lo consigue de la mano de una bibliografía casi inabarcable que puede entenderse como una oda al mal rollo. Se antoja fascinante el arte espeluznante que emana de sus dibujos. Inquieta hasta más no poder con sus perversas viñetas. Apabullante es decir poco. La serie anime en color traduce estas sensaciones, pero no siempre logra estremecer como el manga.

Doble programa

Algunas entregas de la primera temporada ofrecen un doble programa, juntando dos relatos diferentes en un solo capítulo. Al comprender una duración más corta, las piezas se desenvuelven con mayor soltura, con mejor ritmo y capacidad de asombro, como es el caso de 'El camión de los helados'. En cambio, una propuesta disponible en las librerías, tan potente como 'Tomie', un grueso volumen que hipnotiza, pierde gracia al comprimirse. No hay una fórmula perfecta, la colección es entretenida en su conjunto pero no invita a ser devorada de un tirón, sentado en el sofá, quemando el búfer, ante tanta oferta en streaming. No está a la altura del material original, con lo cual las viñetas crecen, desde el punto de vista de la creatividad, visto su salto a la pantalla, sin que la serie sea desdeñable. Entretiene y consigue alguno pasajes incómodos dignos de atención. Quienes no conozcan las ilustraciones de partida, probablemente alucinarán el doble.

El carácter pesadillesco de los mangas firmados por Ito no se ve enfatizado en movimiento, pero mantiene mínimamente la esencia de los cómics, donde el humor negro se contagia mejor, al margen de la capacidad de remover al lector con dibujos que te vuelan la mente. El primer episodio de la serie es probablemente el más flojo, han eliminado detalles sugestivos respecto a la historieta de base. Es una elección fallida si la idea es enganchar desde el principio al espectador. Casi es mejor empezar por la segunda entrega, donde el absurdo va apoderándose de la propuesta. La serie va encontrando el tono a medida que avanza, echando mano de fantasmas, leyendas urbanas, monstruos bizarros y criaturas viscosas. La editorial ECC Comics es quien publica el grueso del material del dibujante en nuestro mercado. Atención al exquisito volumen 'Mundo Grotesco', impreso en parte en tinta de plata, con algunos dibujos a color. Recoge el espíritu de su imaginería y algunas estampas macabras sensacionales. También está a la venta en las tiendas especializadas 'Junji Ito: Estudio desde el abismo del terror', un tomo con entrevistas y material en abundancia sobre las tripas del trabajo de este artista inclasificable que aprovecha sus historias enfermizas para reflexionar sobre la naturaleza humana, sin obviar la metáfora y las moralejas.

Tras 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro' se espera el lanzamiento, a los largo de este año, de la adaptación de 'Uzumaki', también en dibujos animados, una de sus obras más idolatradas. La serie impulsada por Netflix objeto de estas líneas ha sido animada por Studio DEEN, bajo la dirección de Shinobu Tagashira, que ya firmó otra antología basada en las maravillosas idas de olla de Ito, 'Junju Ito: Collection' (2018) , y animes como 'Diabolik Lovers' o 'Romeo x Juliet'. Yuki Hayashi ('My Hero Academia') se encarga de la banda sonora y Kaoru Sawada de los guiones.