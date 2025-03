Michael J. Fox es ese amigo del colegio al que siempre tendrás cariño, aunque ya no lo veas. Uno de esos tipos que te cruzas ... en la vida, durante muy pocos años en realidad, pero que dejan una huella imborrable. Una huella de piedra sobre la que se construirán el resto de las cosas. A veces, sin darte cuenta -puede que sea un olor, una canción, una rasguño en la rodilla, un bocadillo de salchichón- vuelves nítidamente a aquella tarde lanzando aviones de papel por el balcón o al día que os persiguieron dos atracadores nada más salir del cine. Por un momento eres niño, más valiente que nunca, y sonríes de otra manera.

«Estoy esperando al bus», dice Michael, mirando a cámara con los ojos perdidos. «Así explico lo que siento. Es como si mi cuerpo no respondiera. Me tomo una pastilla y espero». Michael tiene párkinson desde 1991. Recuerdo que cuando lo anunció, en el 98, fue un 'shock'. ¿Michael? ¿Mi Michael tiene una enfermedad de viejos? 'Still', en Apple TV, narra en primera persona la vida, obra y milagros del niño más pequeño de la clase. Es un documental emocionante. Precioso. Y un profundo puñetazo en la boca del estómago.

El documental mezcla hábilmente imágenes actuales y recreaciones de la vida de Michael con escenas de sus películas. Y, rediós, bastan las notas musicales de 'Regreso al futuro' para ser el niño más valiente y sonreír de otra manera. Esa comparación entre Marty y Michael te hace pensar que hay algo eterno en los momentos felices, que se puede viajar en el tiempo de verdad. Que lo que hacemos ahora es para siempre.

'Still' está dirigido por Davis Guggenheim ('El me llamó Malala'), que es el marido de Elisabeth Shue, es decir, Jennifer. Sí, esa Jennifer.