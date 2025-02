La televisión parecía un viejo sintonizador de radio en busca de una melodía que sonara bien. A cada golpe del mando, saltábamos de un título a otro, de una plataforma a otra, con ese runrún espumoso, anodino y gris del que no dice nada. Hasta ... que, de repente, dejamos sonar unos segundos la canción de Daisy Jones. El dial se quedó quieto, retrepamos las espaldas en el sofá y nos rendimos, al fin, a los cantos de sirena. En otro tiempo, 'Todo el mundo quiere a Daisy Jones' hubiera sido una película fabulosa que nos hubiera llevado a espuertas a las salas de cine. Sin embargo, la adaptación de la novela de Taylor Jenkins nos llega como una serie de televisión. Una buena serie de televisión. Una serie con un encanto genuino y embriagador que atrapa desde el primer minuto, desde que sus protagonistas, en un falso documental, nos dibujan una historia prometedora.

'Daisy Jones and The Six' (título original en inglés, que tiene más sentido) cuenta el origen de una banda de música estadounidense que, en los 70, publicó un disco perfecto para luego disolverse. Una ficción que está inspirada, según la propia autora, en la banda británica Fleetwood Mac. El resultado es una de esas maravillosas experiencias que dejan en el espectador un buen rollo existencial. Riley Kelough (nieta de Elvis Preasly, por cierto) y Sam Claflin lideran un reparto fantástico capaz de hacernos viajar del humor al drama y del romance al odio, como una buena canción. No sé si les pasa, pero hay tantas luces en la tele que no dicen nada -tantas series, tantas películas, tantos algoritmos mal contados- que, cuando encuentro algo que brilla de verdad, me gusta todavía más. Tan solo espero que no haya segunda temporada, para que no lo estropeen.