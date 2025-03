Seísmo en Netflix

Tenía un profesor de Lengua y Literatura que, con muy mala baba pero mucha gracia, cantaba aquello de «por fin llegó la cosecha» cuando se ... acercaba la hora de repartir las notas. Esa hora ha llegado para Netflix. Anteayer, los usuarios del servicio recibían un email en el que la compañía ponía fecha al fin de las cuentas compartidas y, además, puntualizaba las condiciones para añadir a esos suscriptores que viven vaya usted a saber dónde.

Será el 21 de febrero y cada espectador extra costará 5,99 euros, pero además habrá limitaciones: en el plan estándar, que son 12,99 euros al mes, solo se podrá añadir a uno, en el plan premium (17,99 euros), a dos. Es decir, en el hipotético caso -esto me lo han contado, ¿eh?- de que cuatro familias hubieran aprovechado hasta ahora el plan premium, no solo deberán añadir doce euros a la factura sino que se verán obligados a mostrar la puerta de salida a un familiar -ese cuñado que no cae bien- y dividir el coste entre tres, pagando cada uno 9,99.

Su gran rival, Disney+, no solo está disponible a un euro menos y aún permite compartir cuentas, sino que cuenta con planes anuales que bajan la cuenta a 7,5 euros y no pone límites a la calidad de visionado -en Netflix si quieres 4k tienes que ir al premium-, por no hablar de servicios como Apple TV+ o Prime Video, bastante más baratos.

Lejos quedan aquellos tiempos en los que la propia Netflix, quizá porque necesitaba crecer a toda costa, animaba a compartir las cuentas. Ahora, con 230 millones de suscriptores y una posición dominante en el mercado, cierra el grifo en un intento de sumar a algunos de los 100 millones clientes que, calcula, acceden a través de una de estas cuentas. Será difícil que no pierda muchos más. En todo caso, es innegable que la postura de Netflix es atrevida.