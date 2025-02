Más largo, no mejor

Títulos como 'Stranger Things' en su última temporada o 'The Last of Us' han decidido que cada capítulo va a durar lo que su desarrollo pida -hay que creerles-, ni más ni menos

Captura de la serie 'The Last of Us'.

Comenta Compartir

A estas alturas de la pelicula o de la vida, es inevitable arquear la ceja cuando uno repara en la duración de algunos episodios de ... las últimas series que han irrumpido en las plataformas. Títulos como 'Stranger Things' en su última temporada o 'The Last of Us' han decidido que cada capítulo va a durar lo que su desarrollo pida -hay que creerles-, ni más ni menos. Y esa decisión tiene una parte buena y una parte mala. La buena es que si se hacen bien las cosas, la libertad de los guionistas es absoluta, pues no están obligados a ceñirse al corsé del tiempo que tradicionalmente ha limitado a la ficción televisiva. La mala es que esas duraciones tan aleatorias impiden que el espectador pueda planificarse bien. Ya saben el habitual «me veo un episodio y me voy a la cama» puede acabar en tragedia si a uno no le ha dado antes por mirar los tiempos.

Otra cosa es lo que ha pasado con 'Ted Lasso', la serie protagonizada por Jason Sudeikis en el papel de un entrenador de fútbol americano que acaba mudándose a Londres para ocuparse del Richmond F. C. La sitcom del buen rollo llegó a Apple TV+ en agosto de 2020 con una primera temporada en la que ningún capítulo superaba los 33 minutos. En la segunda entrega, la extensión de los episodios, sobre todo hacia la mitad de la temporada, comenzaba a expandirse hasta los 45 o 50 minutos, pero es que en esta tercera tanda de capítulos, solo el primer capítulo ha bajado de los 47 minutos y este miércoles, con 'Girasoles', el sexto de la temporada, se alcanzaba la hora y tres minutos. El episodio está bien y supone un punto de inflexión a la temporada más bajonera de la ficción, con el equipo yéndose a pique y el propio Ted más perdido que nunca, pero me pregunto si los guionistas han perdido su capacidad de resumir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión