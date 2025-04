Fin al escándalo

Ni blanqueaba la pederastia, ni la romantizaba. La noche del miércoles 'Escándalo, relato de una obsesión' llegó a su fin en Telecinco tras ocho episodios ... de locura. La ficción creada por Aurora Guerra y producida por Aitor Gabilondo desembarcaba en la parrilla de la cadena de Mediaset el 10 de enero no sin polémica. Pese a que su título, con la palabra 'obsesión' al final, ya dejaba bien claro que la serie no iba a tratar de un apasionado romance entre un quinceañero (Fernando Lindez) y una cuarentona (Alexandra Jiménez), sí es cierto que la forma en la que Mediaset publicitó la serie, como una suerte de thriller tórrido y erótico -algo de eso hay-, hizo saltar todas las alarmas de los guardianes de la moral. En esas anduvo, por ejemplo, la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, que solicitó a la CNMC que cancelaran su emisión.

Pero no, la serie no blanquea la pederastia ni mucho menos la romantiza. Rodada en la costa valenciana y, por cierto, con bastante gusto, la serie se acerca en sus planteamientos a 'Atracción fatal'. Inés, una mujer con evidentes problemas mentales desde el principio, fruto de malos tratos desde que era una niña y que han continuado hasta los últimos días a causa de las vejaciones y humillaciones de su marido, cae 'enamorada' de Hugo cuando está al borde del suicidio. Lo que comienza como un romance, acaba tornándose en una pesadilla de la que Hugo intenta pero no puede escapar. Es una ficción, insisto, loquísima, llena de giros, asesinatos y muertes, pero no es irresponsable. Deja claro que la pederastia es un horror, muestra sus terribles consecuencias e incluso verbaliza que la adulta es la responsable del mismo y la que debe poner límites. A partir del 10 de marzo la tienen en Prime Video.