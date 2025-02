No tengo ni idea

Comenta Compartir

Los niños, cuando hablan, no suelen tener filtro. No miden el impacto que pueden tener sus palabras como hacemos los adultos. Mis hijas cumplen con ... esta norma. Ahí estaban las dos, en navidades, tiradas en el sofá viendo la tele, absortas. Pregunté qué estaban viendo. «Bluey», contestaron a coro. De qué me habláis fue mi siguiente comentario. Pausa. No dramática, sino del mando de la tele. Mirada fijamente de las dos y frase lapidaria: «¿Y tú escribes de tele?». Bomba de la mayor. «Eso». Bomba de la pequeña. Tocado y hundido.

Me hice un hueco en el sofá y cerré la boca. Por si acaso. Nos pusimos los tres a ver 'Bluey' y no tardé en comprender por qué estaban enganchadas las dos. Esta serie, que se puede ver en los canales de Disney, se asemeja en duración a los capítulos de 'Peppa Pig' –por este trance uno también ha pasado– y en el modelo de familia: madre, padre y dos hijos. En esta serie australiana son Chili, Bandit y las niñas Bluey y Bingo. Lo que cambia son las tramas, más realistas que la serie británica, cosas que pueden pasar en cualquier casa un día de esta misma semana como perder un libro de la biblioteca, discusiones en el desayuno o un pequeño motín infantil para no colaborar con las tareas domésticas. Unos argumentos más adultos, sin pasarse, que enganchan a los más pequeños. Y los mayores, con solo ver esa cabecera tan divertida, observamos que esta serie con tres temporadas en emisión es otra cosa. La escasa animadversión que produce la familia de pastores ganaderos australianos entre las distintas franjas de edad es la clave de su éxito a nivel planetario. Incluso actores como Natalie Portman o Lin-Manuel Miranda han participado como estrellas invitadas. Yo prometo no decir nada con una serie que desconozca. Por si acaso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión