A veces una se pregunta, no sin cierto grado de culpabilidad, cómo es posible que disfrute, y mucho, viendo ficciones en las que la brutalidad y el sinsentido de la guerra son el asunto central. Hasta que recuerda que, de pequeña, dejaba a las muñecas tiradas sobre la cama y le quitaba a su hermano los Geyperman para jugar con ellos. Entonces comprende que series como 'Los hombres del S.A.S.' (HBO Max) son exactamente eso: un juego testosterónico y cafre donde el entretenimiento es lo principal.

La serie, basada en el libro 'S.A.S. Rogue Heroes', de Ben Macintyre, y puesta en las manos revoltosas de Steven Knight ('Peaky Blinders'), cuenta la historia real de la formación del Special Air Service, un comando de las fuerzas británicas cuya misión es liberar el norte de África de la ocupación germano-italiana durante la II Guerra Mundial. El comando surge cuando al teniente galés Jock Lewes, un hombre tan frío y dueño de sí mismo que no mueve ni un músculo cuando las bombas caen a su alrededor, se le ocurre que hay una manera más efectiva de acabar con la flota aérea del enemigo: hacerlo por tierra. Para ello contacta con dos antiguos compañeros de armas: el escocés David Stirling, un tipo soberbio, competitivo y orgulloso, obsesionado con superar las hazañas bélicas de su padre, y Paddy Mayne, un irlandés loco, pendenciero, borracho y poeta que lo mismo te recita a Yeats que te abre la cabeza.

Estos tres mosqueteros están interpretados, respectivamente, por tres actores en estado de gracia: Alfie Allen ('Juego de Tronos', 'John Wick'), Connor Swindells ('Sex Education') y Jack O'Connell (famoso por 'Skins', y que ahora aparece en Netflix en 'El amante de lady Chatterley'). Junto a ellos, y en un nuevo papel bombón, el gran Dominic West. Y una mujer. Solo una, sí, pero la que todas querríamos ser: Eve Mansour, la espía enigmática, valiente, atractiva e inteligente encarnada por Sofia Boutella.

Con este grupo de personajes, es evidente que 'Los hombres del S.A.S.' no solo no pasaría el test de Rorschach (no hay ni uno que esté bien de la cabeza), sino tampoco el test de Bechdel, puesto que la serie está llena de machos alfa y de masculinidad tóxica, tan tóxica que Paddy Mayne tiene que reprimir su homosexualidad latente. Pero, a cambio, hay explosiones, tiroteos, peleas, diálogos ácidos e ingeniosos y seis capítulos de parranda asegurada.

Acompañando a Lewes, Mayne y Stirling, nos encontramos a un grupo de hombres que son reclutados en una escena jugosísima en la que comprobamos que, para entrar a formar parte del S.A.S., has de ser agresivo, camorrista y anárquico. Además, haber estado en una cárcel militar por golpear a un superior engorda el currículum. El resultado de la selección de personal es un comando formado por tíos que tienen poco, o nada, que perder; tíos con los que no irías ni siquiera a tomarte una cerveza, pero a los que te gustaría tener a tu lado si las cosas se ponen feas. Como dice el propio Stirling, la guerra les ha dado la libertad de comportarse como las bestias que son. Porque la guerra es brutal, y cruel, y necesita de bestias que se devoren entre sí. Por eso, para que no se nos olvide, al comienzo de cada capítulo nos recuerdan que la historia está basada en hecho verídicos, y lo remarcan intercalando algunas imágenes reales entre las de ficción. Es en ese momento, al recordar que todo esto ocurrió, cuando 'Los hombres del S.A.S.' pasa del puro entretenimiento a escenas que muestran el extraordinario sufrimiento que producen las guerras.

Para hacer ese dolor más digerible y resaltar el aspecto lúdico de la serie, 'Los hombres del S.A.S.' echa mano de recursos, tanto estéticos como musicales, que reman a favor de obra, que contribuyen a imprimir un ritmo dinámico y que modernizan su estética: por un lado, la forma en la que los nombres de los personajes reales y los lugares se estampan, con un sonoro golpe, sobre las imágenes; por otro, la banda sonora: si los poblados vietnamitas se bombardean al son de 'La cabalgata de las valquirias', los fascistas se matan mejor y más rápido si las guitarras de Judas Priest, Black Sabbath o AC/DC suenan de fondo. Y a ver quién se resiste a jugar con los soldaditos de Steven Knight mientras se escucha 'Highway to hell'.

