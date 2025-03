HBO despide a David Simon, creador de 'The Wire'

Iker Cortés Madrid Martes, 9 de mayo 2023, 12:27 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

HBO ha despedido a David Simon, creador de series como 'The Wire' y de personajes tan enigmáticos y rotundos como Omar Little, después de veinticinco años vinculado a la cadena de televisión por cable y a la plataforma de 'streaming'. Según ha explicado el propio afectado, el motivo sería su apoyo a la huelga que los guionistas de Hollywood comenzaron el pasado 1 de mayo, la primera en la era de las plataformas que han revolucionado el panorama audiovisual. Con ella, los escritores no solo buscan salarios más altos y jornadas más cortas, sino que se regulen aspectos como su capacidad para trabajar al mismo tiempo en diferentes producciones, los derechos de autor que cobran cuando sus obras se emiten en 'streaming' o el uso de la inteligencia artificial en el proceso de escribir un guion.

Ha sido el propio Simon el que ha informado de su despido a través de una entrada en su cuenta de Twitter. «El día que HBO me llamó para suspender mi contrato después de 25 años escribiendo televisión para ellos, yo estaba haciendo lo correcto», escribía el creador y guionista que deslumbró a crítica y público con aquel relato policial que, a lo largo de cinco temporadas, abordaba la corrupción y el narcotráfico en Baltimore. En el mensaje, acompañado de un vídeo en el que se le puede ver participando en una de las protestas frente a los estudios Silvercup en Nueva York, hay un juego de palabras, ya que 'write' (escribir) y 'right' (correcto) se pronuncian de forma similar en inglés

#WGAStrong. On the day that HBO called to suspend my deal after 25 years of writing television for them, I was doing the write thing. pic.twitter.com/WMWZbXAp41 — David Simon (@AoDespair) May 8, 2023

Lo que ha sucedido no es algo inusual. Después de no llegar a un acuerdo para prorrogar el contrato que les vinculaba con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), detrás de la que se encuentran empresas como Paramount, Warner Bros. Sony, NBC Universal, Discovery, Amazon, Disney, Netflix o Apple, las compañías han ido notificando a los guionistas que sus contratos están «suspendidos» hasta que se desconvoque la huelga. Sin embargo, el movimiento sí deja claro que en esta batalla entre guionistas y grandes estudios y productoras no hay nadie intocable.

Solo así se entiende el despido de un autor que debutó en el año 2000 con 'The Corner' en HBO, cuando las siglas eran sinónimo de calidad en la entonces cadena de televisión por cable. La ficción daría pie a una provechosa relación laboral que ha continuado hasta el presente con títulos como 'The Wire' (2002), 'Generation Kill' (2008) 'Treme' (2010), 'Show me a Hero' (2015), 'The Deuce' (2017), 'La conjura contra América' (2020) o 'We Own This City', una miniserie de seis capítulos estrenada el año pasado.

Simon encabeza su entrada con el hashtag #WGAStrong, que podría traducirse como «La WGA se mantiene fuerte», en referencia a las siglas en inglés con las que se conoce al Sindicato de Escritores de EE UU, el Writers Guild of America. El 98% de los integrantes del Writers Guild of America (WGA), un sindicato que agrupa a 11.500 escritores, la mitad de ellos en series de televisión, votó a favor del paro ante el nulo avance de las negociaciones. Sin ellos no solo se paralizan series y películas, sino también 'late shows'. Desde la pasada semana, espacios como los de Jimmy Fallon (NBC), Jimmy Kimmel (ABC) o Stephen Colbert (CBS) solo emiten reposiciones y producciones tan importantes como 'Hacks', 'Stranger Things', 'Cobra Kai' o 'Los anillos de poder' se han suspendido.

Las razones de los escritores

Los guionistas tienen razones para estar descontentos. En la última década, el presupuesto para series de televisión ha crecido un 50%, mientras que el salario promedio de los guionistas ha disminuido un 4%. Además, cuando una película estrenada en cine tiene éxito o se emite en una televisión en abierto, su guionista sabe perfectamente los 'residuals' o compensaciones que va a recibir, en proporción a las entradas vendidas o las cifras de audiencia. Sin embargo, la nula transparencia de plataformas como Netflix, Prime Video, Apple TV+, HBO Max o Disney+ impide saber cuántas personas ven los contenidos. Ese es uno de los principales asuntos que preocupan a los escritores, que han visto como algunas plataformas han decidido eliminar algunas series de sus catálogos para ahorrarse el pago de estos derechos. Mientras tanto, la patronal ve inasumibles las exigencias de los guionistas.

La huelga podría afectar, además, a la negociación que el sindicato de directores comenzará esta semana, dado que el contrato del Directors Guild of America expira el 30 de junio. El gremio lleva cuarenta años sin hacer huelga pero, precisamente, la discusión en torno a las compensaciones por el 'streaming' podría ser un importante punto de fricción.

Hace quince años, la huelga iniciada en noviembre de 2007 duró cuatro meses e hizo perder a la economía de California casi 2.000 millones de euros. En 2017 se volvió a votar a favor de la huelga por amplísima mayoría, pero un acuerdo de última hora con los productores, la evitó.