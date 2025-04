'German Genius', una idea genial que sabe a poco

Iker Cortés Madrid Lunes, 12 de junio 2023, 19:35 Comenta Compartir

El actor Kida Ramadan ha triunfado con '4 Blocks', la última gran serie alemana. Sin embargo, cuando la promoción de la película termina, el intérprete, toda una estrella en su país de origen, no puede más que sentirse vacío. Los días pasan y debe poner en marcha la maquinaria laboral, así que acude a un casting, donde se encuentra con Sascha. Al parecer, su colega va a probar para el papel de jefe germano; mientras que para Kida han pensado en el del esclavo número cinco. Molesto por la situación, el veterano ejecuta una prueba insulsa y sin motivación alguna.

Cuando regresa con su agente, claro, le abronca por haber dado su nombre para el personaje. Marius (Detlev Buck), otro actor de la misma agencia, le saca de su error: esclavo número cinco es el protagonista de una novela que se titula 'Esclavo número cinco' y se está preparando la serie. Kida ni siquiera se había leído el guion. Baste este ejemplo para alumbrar por dónde se dirige el humor de 'German Genius', la nueva serie disponible en HBO Max desde hace unas semanas. Para colmo de males, su esposa y sus hijos están hartos de que se pase el día sin dar un palo al agua, aunque el dice que no está desempleado, que está esperando y pensando. «Pues como los parados», le espeta el pequeño.

Parece que a Kida nada le seduce hasta que en el despacho que tiene detrás del negocio peluquero que posee, otro colega le pega un telefonazo. «¿Has visto? Ricky Gervais ha dicho que '4 Blocks' es estupenda y que te sales», le dicen. «¿Quién es Ricky Gervais?», contesta Kida. Y comienza a investigar en Google. Ganador de dos emmys, tres globos de oro y siete Bafta, el director, guionista y actor es responsable de series como 'The Office', 'Extras' o 'After Life'. Y entonces lo ve claro. Si 'Extras', aquella serie en la que Gervais se paseaba por los platós de distintos rodajes haciendo de un extra que quiere cada vez más protagonismo funcionó en Inglaterra, ¿por qué no adaptar la serie a Alemania? Entusiasmado, Kida traza un plan: contactará con Gervais y viajará a Londres para que este le dé su beneplácito.

Dicho y hecho. La siguiente secuencia nos lleva a un pub londinense, con Kida y Ricky frente a frente. Ricky le da las claves: lo más importante es captar estrellas internacionales para deconstruirlas. De ahí surge buena parte del humor de 'Extras'. El problema con 'German Genius', así es como lo va a llamar Kida, es que salvo Christoph Waltz y Diane Kruger, pocas más estrellas alemanas hay en la actualidad. La vueltita que le da Kida al concepto es del todo inesperada: cogerán actores locales alemanes para dar vida a personajes históricos como Goethe o Einstein.

Comienza así un estupendo ejercicio de metaficción -si hasta el apoyo que dice que le va a brindar Gervais a la serie es exactamente el que vemos en su primer encuentro con Kida, una charla entre los dos en un pub londinense- del que, eso sí, solo el espectador alemán será perfectamente consciente porque, efectivamente, Kida Ramadan es un actor alemán que se da vida a sí mismo, pero no es el único. También están Frederick Lau, Marc Hosemann e, incluso, el director Leander Haußmann. Por el camino, mucha risa y chanza acerca de las miserias de la industria audiovisual teutona. Desde su escasa capacidad a la hora de traspasar fronteras hasta las dificultades de levantar proyectos, pasando por temas más internacionales como la dificultad de gestionar el ego de los actores -«no somos marionetas ni volveresmos a serlo», dice uno cuando recibe la oportunidad de invertir en el nuevo proyecto de Kida-, los límites del arte, la obsesión por la diversidad -el extra de 'German Genius' será Abdullah, un inmigrante- o la importancia de los premios.

'German Genius' es una notable vuelta de tuerca al concepto de 'Extras', sin embargo, siendo un notable desconocido el mercado audiovisual alemán, uno tiene la sensación de quedarse en las capas más básicas de la comedia. Y eso es una pena. Ojalá una adaptación española para sacarle toda la chicha al conjunto.

Temas

HBO