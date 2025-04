No tan fácil

Comenta Compartir

Fue una de las series que más dio que hablar cuando se presentó íntegra en el pasado Festival de San Sebastián. Me refiero a 'Fácil', ... serie que Movistar Plus+ estrena el 1 de diciembre. La vida de cuatro mujeres con problemas de salud mental, emparentadas entre sí, que comparten un piso en La Barceloneta y en pleno estallido de la juventud. Son cinco episodios de 30 minutos cada uno. No es habitual que, por más campañas que se hagan, se hable de la salud mental. Es un estigma del que cuesta mucho desprenderse. Este es un logro del que todos nos debemos felicitar porque Movistar Plus+ haya apostado por ello. La mayor polémica en Donosti, al margen de sus muchos aciertos, estuvo en que si debía de estar interpretada por intérpretes discapacitados o por actrices profesionales (sí, actrices, porque estamos ante una serie de mujeres), capaces de asumir con éxito todo tipo de personajes. La plataforma apostó por esto último, ante la evidencia de que, por la características de la serie, que la protagonizasen actrices discapacitadas, iba a resultar muy complicado.

Y lo cierto es que Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria Castillo, entre otras, bordan unos personajes muy difíciles de hacer, y muy diferentes entre sí. En especial Anna Castillo, con un personaje que se pasa la serie gritando, muy alejada de su registro de confort habitual. Es la historia de cuatro mujeres buscando lo que son en un mundo que ya ha decidido lo que son sin contar con ellas. Decía que 'Fácil' es una serie creada, producida, dirigida, escrita e interpretada por mujeres. Se basa en la novela 'Lectura fácil', de Cristina Morales, y la adaptación no es tan fácil, pero resulta muy inteligente. Un nuevo granito de arena en pro del entendimiento. Bienvenida 'Fácil'.

