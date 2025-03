No lo tenía fácil la nueva adaptación de 'Entrevista con el vampiro' a la pequeña pantalla. Y no lo tenía fácil porque la cinta que ... dirigió Neil Jordan, a principios de los noventa, dejó un gran sabor de boca no solo entre los fans de la autora y la novela, sino también entre los espectadores que se acercaban por primera vez al universo creado por Anne Rice. Sin embargo, esta nueva 'Entrevista con el vampiro', que lleva por apellido 'de Anne Rice', ha resultado ser una genial y sofisticada adaptación que se proyecta en el presente y que vuelve a unir en jugosa entrevista al vampiro Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) y al periodista Daniel Molloy (Eric Bogossian).

Han pasado 49 años desde que Daniel entrevistara por vez primera al inquietante Louis. Aquellas cintas jamás vieron la luz del sol debido a que la entrevista quedó inacabada, pero Louis, que ahora vive en Dubai, ha contactado de nuevo con Daniel para «volver al proyecto que la inmadurez nos impidió concluir». Por el periodista, claro, han pasado los años. Casi cincuenta años más viejo, su cuerpo se ha deteriorado y muestra los primeros signos de párkinson, ha sido despedido de varios periódicos, vende cursos de periodismo por internet y asegura que el móvil lo ha cambiado todo a la hora de informar. Es una propuesta inteligente porque aunque sabemos que la ficción va a ir tocando buena parte de los hitos de la novela y va a volver al lugar y la época en la que se desarrollan los acontecimientos (Nueva Orleans, a principios del siglo XX), también se permite entroncar la ficción con nuestra actualidad: desde la guerra de Ucrania, hasta la pandemia, todo parece tener su hueco, aunque sea de refilón, en la serie creada y escrita por Rolin Jones, que ha llegado a AMC+ en forma de episodio semanal.

No cabe duda de que la nueva ficción se beneficia de su mayor duración -el primer episodio se alarga hasta la hora hora y seis minutos y los seis capítulos restantes se ajustan, más o menos, a los 45 minutos de rigor- para narrar la historia al detalle, sin prisas, pero también sin pausa. Y aunque lo que acontece en la serie ya es harto conocido para quien ha leído la novela o ha visto el largomentraje, la parte uno de 'Entrevista con el vampiro, de Anne Rice' -sí, habrá más temporadas- toma interesantes decisiones para incluir otros asuntos en la trama. En esta adaptación, por ejemplo, Louis de Pointe du Lac es negro y, a diferencia de lo que se dejaba entrever en la novela, se explicita de forma clara y diáfana la relación homosexual que mantiene con Lestat de Lioncourt (Sam Reid). La discriminación racial y sexual serán dos de los temas que a menudo salgan a colación en esta historia acerca de la eternidad, el deseo y la lucha contra los instintos, la inmortalidad, la soledad, la redención, la pérdida, el amor, los celos, la sexualidad y el poder, que sigue atrapando y fascinando como antaño.

Arriba, Eric Bogossian como Daniel; debajo, Baley Bass como Claudia y Sam Reid como Lestat.

A favor de ello juega una exquisita ambientación que recrea los bajos fondos de Nueva Orleans y que va cambiando a medida que los años y las décadas van discurriendo: desde 1910 hasta 1940. Nada chirría en ese barrio chino lleno de prostíbulos donde Louis se gana la vida chuleando a prostitutas, mientras su madre y su hermana hacen la vista gorda y bajo la inquisitiva mirada de su hermano, que cree que haber sido tocado por la mano de Dios. En ese escenario, llega el primer encuentro entre Louis y Lestat que ya deja claro que los elementos góticos, elegantes y sofisticados, de la obra de Rice están muy presentes. Los diálogos inteligentes y punzantes y la rítmica narración siguen ahí.

Caerían en saco roto si no fuera por las brillantes interpretaciones del elenco actoral del que se nutre la ficción. Jacob Anderson se mueve con soltura por el abanico de emociones que encierra su personaje, pero es Sam Reid, al que recientemente pudimos ver en la original 'The Newsreader', quien está demoledor como Lestat, el vampiro sanguinario, misántropo, culto, embaucador, siempre por encima del bien y del mal, que acaba convirtiendo a Louis en un semejante, harto de la soledad que lo rodea. No es el único hallazgo. Baley Bass lo clava como Claudia, la niña a la que la pareja salva de morir en un incendio. Su conversión a vampira, cuando tan solo es una adolescente, cambia totalmente las dinámicas de la pareja -al fin y al cabo, la ficción no deja de describir los altibajos de una relación amorosa llena de extremos- e introduce mucho del humor negro -resulta divertidísima la lectura de los diarios de la chiquilla- y de la tragedia que se respiran en la obra de Rice.

Vídeo.

Con una fotografía sencilla pero funcional y una contundente banda sonora a cargo de Daniel Hart, esta primera temporada de 'Entrevista con el vampiro, de Anne Rice' resulta vibrante y deliciosa. Eso sí, aunque no es muy violenta, no escatima en hemoglobina y vísceras cuando la trama lo requiere. Ténganlo en cuenta quienes no chiflen con lo gore.