Iker Cortés Madrid Viernes, 25 de noviembre 2022, 12:25

Decíamos hace unos días por estas páginas que la sexta temporada de 'Élite' se enfrentaba a un reto hasta ahora inédito: ninguno de los personajes que formaron parte de la primera entrega están presentas en la nueva, que se estrenó el pasado viernes en Netflix. ¿Ha sido eso un problema? Lo cierto es que no. La ficción creada por Carlos Montero y Darío Madrona se las ha apañado para que no se eche en falta a los antiguos protagonistas. Cierto es que la salida paulatina de rostros conocidos a lo largo de todos estos años ha sido más llevadera precisamente por el ajustado 'timing' del proceso, pero también porque, reconozcamoslo, no son mucho más que arquetipos con los que uno tampoco se encariña demasiado.

Pero comencemos hablando del 'jugoso' argumento. Bien, como en cada temporada, la ficción empieza con un hecho violento. En este caso, se trata del atropello de Iván (André Lamoglia), el hijo de Cruz (Carlotto Cota), una estrella del fútbol que lleva toda su vida ocultando su homosexualidad, a la salida de una fiesta. Iván queda tendido en el suelo, mientras la sangre brota de su cabeza. ¿Habrá muerto? Lo sucedido es el pretexto para volver atrás en el tiempo y contar cómo han llegado los personajes hasta ahí. Y cuando la narración viaja al pasado descubrimos que el antiguo director de Las Encinas, Benjamín (Diego Martín), está en prisión esperando al juicio por la muerte de Samu, al final de la anterior temporada. Benjamín trata de que sus tres hijos, Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi) y Patrick (Manu Ríos), testifiquen a su favor, pero mientras tanto les pide que hagan una vida lo más normal posible y vuelvan a Las Encinas. No tendrán problema alguno, en realidad.

Patrick e Iván vivirán un noviazgo que, con sus idas y venidas, comenzará a truncarse cuando un hecho lleve al futbolista Cruz -ojo, que esto es un espoiler- a salir finalmente del armario. Este arco narrativo, el del padre de Iván, con sus torpezas y sus exageraciones -estamos en 'Élite', no lo olvidemos-, es quizá el más interesante pues trata un tabú en el mundo del fútbol: el de la sexualidad de sus estrellas. La violencia, el odio, la discriminación o la incapacidad de ponerse en la piel del otro se escenifican aquí de forma trágica en un momento en el que, paradójicamente, se celebra el mundial en Qatar.

En cambio, otras tramas no acaban de quedar bien cerradas. Ahí está Ari y su alcoholismo incipiente, quién sabe si por el duelo en torno a Samu. La ficción va plantando primero semillas, luego lo explicita, cuando ya se ha convertido en un gran problema y, sin embargo, no acaba de resolverlo de ninguna manera. ¿Para qué lo cuenta entonces? Tampoco acierta cuando describe la relación superficial y llena de altibajos entre Ari y Nico (Ander Puig). Nico es el primer personaje transexual de una serie que nunca se ha caracterizado por tratar los temas con delicadeza. Su situación familiar es, de lejos, la mejor de todo el reparto. Sus padres lo quieren y él está feliz, solo quiere una vida normal. Sale con Sonia (Nadia Al-Saidi Ayala), pero las inseguridades aparecen cuando Ari se cruza en su vida. No tiene tapujos 'Élite' para hablar de lo genital y se pone mordaz y sarcástica para censurar unos estereotipos en los que la serie cae muy a menudo.

Tres fotogramas de la ficción.

Ocurre lo mismo con el arco argumental en torno a la violencia machista y cuya víctima es Sara (Carmen Arrufat), uno de los nuevos personajes de la serie y el interés amoroso de Mencía a lo largo de la temporada. Sara y Raúl (Álex Pastrana) forman una pareja de 'influencers' que se hace llamar @Saraul en las redes sociales. La joven ha llegado a un acuerdo con la nueva directora de Las Encinas para hacer más atractivo el centro en redes sociales y, de paso, consigue una rebaja en la matrícula. Pronto se destapa que Raúl controla todos y cada uno de los movimientos de Sara, juega la carta del cariño y la protección cuando la joven se echa para atrás, y no duda en usar la violencia para someterla. El guion describe con tino la relación, pero de nuevo la conclusión vuelve a plantear dudas.

Un caso como el de La Manada

Pero quizá la historia más peliaguda sea la de Isadora. La joven dj fue violada al final de la anterior temporada en una fiesta en Ibiza por Hugo, Álex y Javier, tres chavales del instituto, en una trama que tiene muchos puntos en común con el famoso caso de La Manada, en el que cinco jóvenes violaron a una joven durante las fiestas de San Fermín. Temas como la salud mental, la culpabilidad que buena parte de la sociedad hace sentir a las víctimas, las dudas que siembran en torno al caso o el victimismo al que se aferran los violadores con la perorata de la 'persecución al hombre hétero blanco' marcan parte de la senda de esta historia llena de incongruencias -que los chavales se paseen por las instalaciones del Isadora House desde el primer capítulo sin problema es un escándalo- y con algún giro bochornoso.

Ojo hay otros tres personajes más. Didac (Álvaro de Juana) es el más importante de ellos. Es amigo de Javier, uno de los tres personajes que violó a Isadora en la anterior temporada. Apoya al principio a su amigo, hasta que descubre que lo que Isadora cuenta que sucedió es real. Se convertirá en un apoyo para ella. ¿Habrá algo más? Luego están Bilal (Adam Nourou) y Rocío (Ana Bokesa). Sus tramas son las más anodinas.

No será el único. La última vuelta al desenlace de la temporada es un sinsentido que no aporta gran cosa, salvo la de dejar los temas como al principio de la temporada. Que todo cambie para que nada cambie y 'Élite' pueda seguir en su eterno bucle. ¿Lo mejor? Una selección musical espectacular.

