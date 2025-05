Que la nube es efímera es un hecho incontestable, pese a que haya quien atribuya a estos servicios una suerte de disponibilidad eterna. Sin embargo, ... sí parecía impensable que una plataforma de vídeo bajo demanda eliminará contenidos que ella misma ha producido. Pues bien, HBO Max parece haber emprendido ese camino. Lo inició entre julio y agosto de este mismo año, cuando hizo desaparecer medio centenar de producciones, entre series y películas, muchas de ellas bajo la etiqueta de HBO Max Original. Inicialmente, eran contenidos de escaso calado comercial o que, pese a que en su día dieron que hablar, acabaron estrellándose antes de tiempo. Lo que nadie podía prever es que también se cargaría de un plumazo 'Westworld', uno de sus últimos buques insignia. No, no decimos que la haya cancelado, que también -lo hizo hace apenas un mes y los seguidores se quedarán sin esa quinta temporada que, según sus creadores, lo iba a dejar todo atado y bien atado-, sino que los usuarios estadounidenses se conectan al servicio y ya no hay ni rastro de las cuatro temporadas de la ficción distópica desarrollada por Jonathan Nolan y Lisa Joy.

Como decimos, no es la única que se encuentra en esta tesitura. En los últimos días, al menos otras cuatro han abandonado la plataforma. A saber, 'The Nevers', 'The Gordita Chronicles', 'Love life' y 'Minx'. Pero sí es cierto que los casos de 'Westworld' y 'The Nevers' llaman mucho la atención porque no son ficciones producidas por terceros para HBO Max, al estilo de las que Marvel creo en su día para Netflix, cuando Disney+ aún estaba gestándose, sino que fueron producidas por la propia Warner Bros para HBO, y ambas contaban con un presupuesto superior a los cien millones de dólares por temporada.

En este sentido, el descalabro de 'Westworld' es el más impactante. La adaptación de la cinta que Michael Crichton estrenó en 1973 ha sido galardonada con nueve emmys y nominada en 54 ocasiones. Con un presupuesto por temporada superior a los 100 millones de dólares, su elenco incluía actores como Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandie Newton, Tessa Thompson, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth o Aaron Paul. Es más, ya se sabe que su cancelación llevará a la compañía a perder entre 10 y 15 millones de dólares al no hacer una quinta temporada porque la plataforma decidió renovar los contratos de toda la plantilla de cara a la quinta temporada antes de que se estrenara la cuarta temporada. Tras la cancelación, el equipo cobrará igualmente.

Con 'The Nevers', en cambio, las cosas pintaban mal desde el principio y eso que aún quedan episodios en la recámara por estrenar. Creada por Joss Whedon, el responsable de títulos como 'Firefly' o 'Buffy, la cazavampiros', los seis primeros episodios de esta ficción ambientada en el Londres del siglo XIX se estrenaron en abril de 2021, justo en mitad de la polémica que ha llevado a la cancelación del cineasta detrás de las dos primeras aventuras de Los Vengadores. Primero fue el actor Ray Fisher quien calificó a Whedon de director tóxico cuando sustituyó a Zack Snyder en el rodaje de 'La liga de la justicia', acusación que apoyaron compañeros de reparto como Gal Gadot. Pero fue Charisma Carpenter quien dio la puntilla al director. La actriz que encarnó a la genial Cordelia en 'Buffy, la cazavampiros' y su 'spin-off' 'Angel', dijo de él que era un misógino y que la echó del trabajo por quedarse embarazada. Una vez más, compañeras de reparto, apoyaron a Carpenter. La presión era tal que un año antes de que 'The Nevers' se estrenara, Whedon anunció que abandonaba la producción con la excusa de estar «realmente agotado». Philippa Goslett recogía el testigo como showrunner pero, a menos que la serie encuentre una nueva casa, será improbable que veamos cómo continúan las peripecias de Amalia y Penance.

Desde 'Deadline' apuntan a una posibilidad y es que David Zaslav, director ejecutivo del conglomerado Warner Bros Discovery, ha mencionado en alguna ocasión su interés por poner en marcha un canal de contenido lineal gratis, con publicidad. Este tipo de plataformas se parecen a los viejos modelos lineales de televisión, pero gozan de más flexibilidad, con opciones para avanzar, retroceder e incluso cambiar de capítulos. 'Deadline' cree que series como 'Westworld' o 'The Nevers' podrían acabar ahí.

Aún disponibles en España

De momento, 'Westworld', 'The Nevers', 'The Gordita Chronicles', 'Love life' y 'Minx' siguen presentes en la plataforma en España, pero no sería nada raro que desaparecieran. La sangría comenzó en verano y responde a la compra de WarnerMedia, matriz de HBO Max, por parte de Discovery y a la necesidad de ahorrar durante los dos primeros años la friolera de 3.000 millones de dólares. Así las cosas, el servicio se ha apretado el cinturon y de ahí el cese de buena parte de la producción europea y la eliminación de determinados títulos del catálogo para reducir impuestos y, con toda probabilidad, sacar de sus cuentas las obligaciones de pago de contenido de transmisión por títulos de bajo rendimiento.

Las primeras fueron la sueca 'Lujuria', la húngara 'The Informant' y la danesa 'Kamikaze'; luego llegaron títulos españoles como 'Foodie Love', 'Sin novedad', 'Por H o por B' o 'Todo lo otro' y finalmente películas como 'Las brujas', 'Encurtido en el tiempo', 'Confinados' o 'Sueños de Marte', algunas de las cuales sí se pueden alquilar en otras plataformas. Desaparecieron también series como 'Camping', la ficción que creo Lena Dunham para HBO tras la exitosa 'Girls' o la ambiciosa 'Vinyl', creada por Mick Jagger, Martin Scorsese y Terence Winter, que se canceló tras la primera temporada.

Unas desapariciones que coincidieron en el tiempo con la asombrosa decisión de guardar en un cajón y para siempre 'Batgirl', una película que ya había sido rodada y que recuperaba a Michael Keaton en el papel de Batman. Y pese a todo ello, la sorpresa de 'Westworld' sigue siendo mayúscula. Ante este panorama, ya saben, si les gusta mucho una serie o una película háganse con ella porque nunca se sabe lo que puede pasar.