Diego Martín: «En comedia, hemos estado siempre fuera del estándar, hacíamos una peli semanal»

Iker Cortés Madrid Miércoles, 15 de febrero 2023, 16:13 Comenta Compartir

No hay personaje que se le resista a Diego Martín (Madrid, 48 años). El actor, que lo mismo borda una comedia que un drama y se dio a conocer en toda España con el papel del pijo Carlos en 'Aquí no hay quien viva', acaba de estrenar en Movistar Plus+ la segunda temporada de 'Supernormal', donde encarna a Alfonso, el esposo de Patricia (Miren Ibarguren).

-Qué gozada que las plataformas hayan contribuido a impulsar los capítulos de 25-30 minutos en España, ¿no?

-Es fantástico. Lo que nosotros en la ficción hemos estado padeciendo es un nivel de exigencia… Y todavía hay algún ramalazo… Es que pensar que en la ficción española nos hemos estado chupando hacer películas cada semana durante años, ya fuera comedia o drama, es verdaderamente increíble. Hemos estado siempre fuera del estándar.

-El tema es incluso más complicado en comedia, por eso de que tiene que tener un ritmo.

-Imagínate estar con giros, con situaciones cómicas, con gags, semana tras semana, durante ochenta minutos.

-En esta segunda temporada, Patricia es la que se queda en casa, con los niños, apoyando el lanzamiento de la boutique dental de Alfonso, pero los conflictos siguen siendo similares: el contrapunto entre hombres y mujeres y la idea de la vida como una carrera de obstáculos agotadora.

-Una de las cosas interesantes de esta serie es que, poniendo sobre el tapete todos estos temas, quizás lo fácil sería, puesto que tus dos personajes son un hombre y una mujer, llevar la serie más a una guerra de sexos, pero es al contrario, Patricia y Alfonso funcionan como un equipo, pero eso no impide abordar estos temas.

-'Supernormal' ha sido creada por Olatz Arroyo y Marta Sánchez. ¿Vamos en buen camino para llegar a la igualdad?

-A mí me gustaría llegar un día a que se diga «esta es una serie hecha con Miren Ibarguren, no con una mujer, creada por Olatz Arroyo, no por una mujer». Sobre todo porque cuando se habla de la mujer o del hombre al final se pasa por encima de que estos seres humanos tienen una personalidad diferente.

-La ficción habla también de esa necesidad de ser perfectos a todas ahoras.

-Somos un poco nefastos para nosotros mismos y, quizás acentuado por este escaparate permanente que tenemos ahora de ver cómo viven los demás, presentando siempre el lado fantástico, lo queremos todo y todo el rato. Queremos sentirnos realizados personalmente, pero también profesionalmente, sin picos, estando siempre arriba, sanísimos corporal y físicamente. Ahora oímos mucho lo de 'qué útil es el fracaso', pero todo el mundo que dice lo útil que es el fracaso es porque ha vuelto al éxito.

-En su desarrollo, la serie también tira de falso documental. ¿Cuánto de abiertos están esos momentos a la improvisación?

-Digamos que hay una plantilla que si no estás muy sembrado, que nunca es el caso de Miren, puedes recurrir a ella, pero sí que hay espacio para la proposición y para andarse por las ramas.

-¿Se parece en algo a su personaje?

-Sí, en ciertas cosas quiero pensar que sí. En el apoyo incondicional, por ejemplo.

-Como actor se adapta muy bien a la comedia y al drama. ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Tiene alguna prioridad?

-Mi prioridad es siempre seguir y seguir en lo que sea. La verdad es que no lo reflexiono demasiado. Además, me gusta el cambio porque te lleva a otra cosa. Creo que vivimos en una profesión, especificamente en este país, en la que uno hace lo que puede y donde le dejan estar. Al menos yo no vivo mi carrera como una sucesión de elecciones sino como una sucesión de posibilidades.

-¿Se pierde el miedo al año en blanco o sigue ahí?

-Creo que siempre hay pavor a la desaparición y cuando uno lleva una buena temporada de trabajo esa bola se va haciendo más grande y el pánico también crece porque en cuanto estás unos meses sin nada... Decía Jack Nicholson que daba igual el número de ceros que tuviera el cheque, que siempre pensaba que igual era el último, y si eso lo pensaba él...