Sobre ruedas

Los tres incorregibles protagonistas de 'The Grand Tour' vuelven a la carretera, recorriendo Europa del Este desde Polonia a Eslovenia

El viernes pasado apareció en mi televisor 'The Grand Tour'.

Cuando acaba el mes algunas plataformas comunican las novedades de los siguientes treinta días. Prime Video anunció que este mes estrenaba 'John Wick 4', 'Barrabrava' ... o 'Deadloch', por ejemplo. El viernes pasado apareció en mi televisor 'The Grand Tour'. Busqué el correo y no había ninguna mención. Después vi que era el capítulo dos de la quinta temporada. Trasteé por la plataforma y descubrí que el primer episodio se emitió en septiembre y fue una aventura en el Ártico que superaba la hora y media. Sinceramente, creía que 'The Grand Tour' había sido cancelado entonces.

Pero no. Desde la pandemia, Prime ha optado por cursos muy cortos y espaciados en el tiempo con capítulos muy largos. Hace ya siete años que la plataforma, que en esos momentos estaba casi naciendo, fichó a los presentadores Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May y al productor Andy Wilman, los responsables de convertir 'Top Gear' (BBC) en un programa global... hasta que Clarkson fue despedido por ser muy borde con el personal de catering. La idea de Prime era repetir sus locuras automovilísticas. Calcaron su programa anterior con más extravagancias, hasta que cambiaron la fórmula en el cuarto curso. En su última aventura, viajan desde Polonia hasta Eslovenia en tres coches absurdos (uno parece el de Cruella de Vil, otro es una furgoneta descapotable y un tercero que es minúsculo), haciendo paradas a mitad del recorrido y soltando sus perlas contra ellos mismos y el entorno que les rodea mientras intentan cumplir con el plan. Puede que sea una de sus últimas aventuras. El lenguaraz Clarkson la lió en enero contra Meghan Markle y parece que a la plataforma no le hizo mucha gracia y haya preferido mantener un perfil bajo a sus aventuras.

