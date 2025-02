Sin sentimientos

Comenta Compartir

La sorpresa seriéfila de estos primeros meses del año ha llegado donde menos me lo esperaba, en Prime Video. Entre que no estrena muchos títulos y que la gran mayoría de ellos no me atrae en exceso (nunca he entrado en el mundo de 'The ... Boys', el gran éxito de la plataforma) salvo los documentales deportivos, haber disfrutado de lo lindo con la maldad me ha encantado. Una oscuridad que se llama Regus Patoff y da vida de forma magistral Christoph Waltz en 'El consultor'.

El actor austriaco es la encarnación del jefe más odiado por sus trabajadores. No solo causa pavor, sino que además provoca el pánico entre ellos. Patoff es un señor de mediana edad, pulcramente vestido, que aparece un día en una compañía de videojuegos de Los Ángeles. El creador y dueño de la empresa había muerto unos días antes y él toma el control de CompWare. Un hombre que parece fuera de lugar entre creadores, programadores, salas de golf interactivas y futbolines. Un hombre que da una hora al personal que está teletrabajando para presentarse en la oficina con riesgo de ser despedido o que decide echar a otro miembro del plantel porque huele mal. Y todo con una sonrisa en la boca, lo que le da un aire todavía más inquietante al personaje que ha creado Waltz. Cero sentimientos. En cada capítulo, Elaine y Craig (Brittany O'Grady y Nat Wolff) muestran un poco más del alma ponzoñosa de Patoff mientras buscan los motivos que le han llevado a este particular consultor a su trabajo. Una trama hilvanada en ocho partes que apenas sobrepasan la media hora. Y con unos finales que solo consiguen abrir más puertas y preguntarse si Patoff será capaz de ser más miserable con sus empleados y con el resto del planeta.

