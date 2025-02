Planes imposibles

Cuando se aproxima el fin de año, uno repasa lo que ha hecho en los últimos 365 días y se empeña en fijar nuevas metas. Lo clásico: dejar de fumar, ir al gimnasio, comer más sano... Yo intento hacer algo similar en verano. Me prometo ... cuando llega julio acabar con las temporadas que tengo sin terminar en las diferentes plataformas. Y lo intento, de verdad, pero a las pocas semanas tengo que desistir porque tengo demasiados frentes abiertos y hay muchos estrenos interesantes.

Mientras las teles convencionales suelen probar alguna serie o estrenar productos estadounidense en busca del éxito -Mediaset apostó por 'The Good Doctor' en verano y la audiencia respondió-, las plataformas continúan con su política de estrenos aunque en un número menor. Una situación que provoca que mi lista de cosas pendientes aumente considerablemente. Ha empezado a crecer, y seguro que me dejo alguna, con el último curso de 'Jack Ryan' que se estrenó el viernes pasado en Prime; la primera parte de la tercera temporada de 'The Witcher', disponible desde el jueves, y a la que hay que sumar la segunda parte que se estrena el 27 de julio en Netflix; o el regreso de Blanca Portillo como terapeuta del duelo en 'Días mejores', capítulos disponibles desde mañana en la plataforma de Amazon.

Para san Fermín vuelven los Lakers con 'Tiempo de victoria' y un día más tarde, 'Full Circle', lo último de Steven Soderbergh. Ambas en HBO Max. A finales de julio, la undécima temporada de 'Futurama' y, en agosto, 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Ashoka', la necesaria ración de 'Star Wars'. Todo en Disney+. Si esto fuera poco, quiero sacar tiempo para regresar a mis clásicos de cada verano: 'Hermanos de sangre' y 'El ala oeste de la Casa Blanca'. Misión imposible. Lo sé.