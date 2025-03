Más fútbol

Comenta Compartir

Llevo una semana viendo demasiado fútbol y en varios formatos. No me refiero a tabletas, televisores o móviles, sino a partidos en vivo, resúmenes, documentales ... o series. He empezado con 'Ted Lasso' dos temporadas y media tarde. No puedo añadir nada a todas las merecidas loas que se ha llevado en los últimos años. Solo me reprocho no haber empezado antes a disfrutarla. Hubiera invertido mejor mi tiempo. He visto el programa especial por el cincuenta aniversario de 'Estudio estadio' en RTVE Play y me ha decepcionado. Esperaba más de esta cita. Luego me pasé por la novedad de esta primavera, SkyShowtime. Y, como no puede ser de otra manera en una plataforma que se precie, tiene sus contenidos futboleros.

El documental 'Deadline Day', producción de la casa, repasa el verano de 2022 en el que los equipos de fútbol venden, compran o prestan jugadores. Unos días de mucho estrés para todos los clubes, que buscan reforzar sus plantillas y deshacerse de aquellos jugadores menos productivos para sus intereses. Ahí intervienen los agentes de los futbolistas, interesados en sacar el máximo rendimiento para sus clientes. En ellos se centra esta docuserie de cuatro capítulos, en cómo intentan colocar a sus jugadores en diferentes clubes, haciendo de intermediarios entre compradores y vendedores y gastando muchas, pero que muchas baterías de móviles. Un viaje por Austria, España (aparece el traspaso de Fabián Ruiz del Nápoles al PSG), Alemania o Reino Unido para conocer un poco más el negocio y la forma diferente de ejecutarlos dependiendo del agente. O al menos lo que nos dejan ver. Porque la paleta de grises en unas negociaciones es muy grande; tan grande como el 'buenrollismo' de Ted Lasso.

