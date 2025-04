Detectives

Will Trent lucha contra el crimen en Georgia mientras afronta las dificultades diarias de la dislexia

Will Trent es una serie dramática inspirada en la saga de novelas homónimas de Karin Slaughter.

Comenta Compartir

Hace unos días me acordé del actor Christian Clemenson. Para mí, siempre estará unido al nombre de Jerry Espenson, el excelente abogado con asperger que ... interpretaba en 'Boston Legal'. Una serie olvidada por todas las plataformas de 'streaming'. Me llamaba mucho la atención cómo, en medio del maravilloso caos de ese bufete, luchaba por ser un magnífico letrado mientras superaba las limitaciones de su síndrome. Como Park Eun-bin en 'Woo, una abogada extraordinaria' o Sofia Helin en 'El puente', por ejemplo. Todos sobreponían con talento las adversidades y la incomprensión de la sociedad. Es, también, lo que hace Ramón Rodríguez en 'Will Trent', una serie policiaca que desde hace unas semanas se puede disfrutar en Disney+.

El actor puertorriqueño da vida al agente de un cuerpo del Estado de Georgia que da nombre a la serie y que es odiado por la Policía porque ha desenmascarado a unos cuantos corruptos. Para poder resolver los casos que se le encargan, echa mano de un gran sentido de la observación y de una grabadora de mano -de cinta, a la vieja usanza- donde plasma sus descubrimientos, hipótesis e informes. Es su manera de superar las limitaciones de su dislexia. Si a este problema se une que se crió en el sistema, de casa en casa de acogida, Will Trent se convierte en un personaje muy peculiar en una serie que cumple los cánones del género, con unos estupendos secundarios -nos encontramos a Erika Christensen como policía que convivió con él cuando eran pequeños y la única en la que confía plenamente- que le ayudan a resolver los casos más complicados y a desenvolverse por el mundo. Una serie que estuvo al borde del precipicio, pero que ha sido renovada para una segunda temporada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión