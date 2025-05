¿Adiós, Willow?

Comenta Compartir

El anuncio de que Disney+ iba a producir una serie sobre 'Willow' me alegró, en su momento, el día. La película original forma parte de ... mi particular santísima trinidad de cintas ochenteras junto a 'Los Goonies' e 'Indiana Jones y la última cruzada'. Cuando la serie llegó a la plataforma, me negué a ver de nuevo a Val Kilmer como Madmartigan. No quería romper ese recuerdo idealizado de mi niñez. Fui directo a la serie para descubrir ochos capítulos demasiados largos, un argumento mil veces visto (el secuestro de un hijo de Sorsha y su búsqueda) y una historia de aventuras estirada y con pocas cosas alrededor destacables.

El rumor de que la plataforma había finiquitado 'Willow' no me sorprendió. Ya había acabado unos días antes con 'El míster' y 'Somos los mejores: una nueva era', dos series familiares. Pero no fue así. El creador de la serie, Jonathan Kasdan, afirmó que no estaba cancelada sino suspendida. Se liberaba a los actores durante los próximos doce meses y que luego se retomaría el proyecto. O no. Porque nadie sabe qué pasará dentro de un año y si a Disney+ le interesará seguir con el proyecto. En los últimos meses, las plataformas están yendo a seguro. Solo renuevan aquellos proyectos que son un éxito seguro y están cerrando todas las series que ofrezcan alguna duda. Ha pasado con Netflix, HBO Max y Disney está en ese proceso. Debe recortar 5.500 millones de dólares en gastos en todas las divisiones y unos 3.000 millones proceden del sector audiovisual. Nada se libra. Las películas de 'Star Wars' han sido canceladas. Recortes en los proyectos, nuevos planes de negocio para el 'streaming' y volver a vender productos a terceros están sobre la mesa. El futuro de 'Willow' es muy incierto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión