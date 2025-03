Crítica de 'Tú también lo harías': Yo soy la justicia

Borja Crespo Domingo, 7 de mayo 2023, 00:51 Comenta Compartir

Ahora que hay cámaras de vigilancia por todas partes y nos monitorizamos a nosotros mismos (el Gran Hermano somos nosotros), con la posibilidad de rastrear los móviles y analizar su contenido con una facilidad pasmosa, el thriller lo tiene cada vez más complicado para ser del todo creíble. Cuanto más llamativa es la premisa del crimen expuesto, más difícil es cumplir con las expectativas a final del trayecto. Cuanto más nos desconciertan las pistas, y más nos atraen los sucesos como público, más ardudo es encontrar un desenlace satisfactorio donde encajen todas las piezas, sin trampa ni cartón. 'Tú también lo harías', producción española estrenada en Disney+, se lanza al vacío en este sentido, planteando una situación de retorcida resolución que pretende invitar a la reflexión. Lo mejor en estos casos es plantear la acción en el siglo pasado, cuando no había celulares, opción por la cual se decantan muchas cintas de terror, pero se puede perder la vinculación directa con la actualidad, estado que no ha querido obviar esta propuesta dividida en ocho capítulos de rápida digestión, con una duración de apenas 25 minutos por entrega.

En tiempos de fake news y derivas morales, David Victori, conocido por el éxito de 'No matarás', debut de Milena Smit, ahora actriz de moda, se lanza a la piscina, tras co-realizar 'Sky Rojo', de la mano de un enredo repleto de giros y cliffhangers al final de cada episodio. La trama cuestiona el sentido de la justicia que atraviesa nuestra sociedad, donde la emoción choca contra la razón irremediablemente. El ser humano es capaz de mentir, y cosas peores, con tal de sobrevivir.

Victori supo aprovechar su momento de gloria tras ganar un festival de cortometrajes celebrado en YouTube con 'La culpa'. El galardón le permitió contar con medio millón de dólares destinados a crear contenido original online que derivó en la producción de 'Zero', un proyecto respaldado por Ridley Scott y Michael Fassbender que le ayudó a debutar con 'El pacto', con Belén Rueda encabezando el reparto del enésimo intento de emular a 'El orfanato'. 'Tú también lo harías', pone en tela de juicio el sistema, aunque no termina de cuestionarlo en su conjunto. Lleva de la mano en todo momento al espectador por un recorrido donde las zonas grises entre el bien y el mal están igualmente acotadas. Pierden los parias del mundo sin que se señale a quienes realmente mueven los hilos y alimentan la injusticia en un mundo de ricos y pobres, con algún sermón de por medio mal disimulado en los diálogos.

La serie es ambiciosa en su análisis, hoy en día la verdad es lo de menos, ya no importa, por ello se tropieza con algunos problemas que derivan en un cacao ético. Mientras brilla en lo formal va cayendo por un precipicio en el fondo, pero se agradece el intento. Tira de la oreja al concepto de jurado popular, con algunas aseveraciones discutibles, y mete el dedo en la llaga de la peligrosidad de las noticias virales con cierta gratuidad, además de añadir temas espinosos como la eutanasia.

Ficha a ficha, como un puzzle

En la línea de otros títulos que parten de un asesinato por resolver en un escenario rocambolesco, como 'The Capture' o 'Sospechosos', el puzzle sobre lo acontencido va avanzando, ficha a ficha, a veces de manera forzada, irremediablemente, para que acabemos aceptando frente a la pantalla que tomarse la justicia por la mano puede ser la solución para determinados conflictos, con un desenlace increíble que nos recuerda al cine de Clint Eastwood y Charles Manson, quizás menos honrado en pleno siglo XXI. 'Tú también lo harías', o no, podría también titularse 'El justiciero del autobús'.

Un vehículo público aparcado a las afueras de Madrid, en su trayecto nocturno entre la capital y el aeropuerto, es el peculiar escenario de un triple crimen. Los cuerpos de un trío de atracadores desafortunados yacen en el suelo. Los pocos pasajeros que han vivido la experiencia cuentan la misma versión de los hechos: un tipo misterioso se ha cargado a los maleantes apretando el gatillo delante de sus narices y ha huido por la puerta de atrás perdiéndose entre las sombras. El sujeto en cuestión, al que supuestamente no vieron la cara, bautizado por los medios como el justiciero, despierta la simpatía de la opinión pública mientras la policía le sigue el rastro. El caso se viraliza y pronto surgen las inevitables dudas sobre lo que realmente pasó. ¿Quién es quién?

'Tú también lo harías' goza de un buen ritmo televisivo, con algunas interpretaciones bien resueltas, las principales, y otras no tanto, algo justas. El casting está más preocupado por definir a los personajes por el físico que profundizar en su psique. Los villanos lo son porque sí, no hace falta comprender sus circunstancias, con alguna clara decisión en el reparto que busca el estereotipo para despistar. Ana Polvorosa luce en su rol de policía que no se amilana y Pablo Molinero -¡qué bien está en 'La peste'!- es el saco de dudas perfecto con el cual puede empatizar la audiencia. En ningún momento, según se contorsiona el argumento, se llega a colocar al espectador en una posición incómoda frente a los dilemas que surgen: quizás un acierto viendo el éxito incontestable de 'As bestas' (todo está contado en una determinada dirección, nada que ver on 'Perros de paja' o 'Defensa'). Las piezas no encajan a la perfección pero si no prestamos atención a los gazapos en la investigación policial este tipo de propuestas se disfrutan, como adelantábamos al comienzo del presente texto. Lo mejor es dejarse llevar durante el viaje.

