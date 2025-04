Crítica de 'From', digna sucesora de 'Lost' Un pueblo maldito, del que no se puede salir, es el escenario inexplicable de un relato oscuro donde los habitantes del lugar, atrapados y desesperados, ocultan sus secretos mientras rehuyen de una amenaza sobrenatural

Borja Crespo Sábado, 26 de noviembre 2022, 02:43 | Actualizado 02:51h. Comenta Compartir

Una familia típicamente americana viaja en una autocaravana surcando el profundo EE UU. El viaje se trunca cuando el tronco de un árbol caído impide al vehículo avanzar por la carretera. Esquivan el obstáculo cambiando de rumbo en busca de su destino pero, al tomar otra vía, atraviesan un extraño pueblo donde no parecen ser bien recibidos. Tras preguntar a los lugareños por la ruta más sencilla para recuperar el camino, con escasa fortuna y cero empatía por parte de los pueblerinos, sufren un trágico accidente que los saca de la calzada e interrumpe definitivamente sus planes vacacionales. Antes de dar el volantazo fatal, rota la ruta inicial, la furgoneta turística no paraba de cruzar una y otra vez el mismo escenario ante la impasibilidad de los viandantes, como en un bucle infinito. Perplejos ante la inesperada situación, el matrimonio y sus dos hijos, un niño y una adolescente, reciben ayuda del sheriff, su ayudante y una enfermera que se comportan de un modo extraño. Tienen miedo a que caiga la noche, y no es para menos. Cuando el sol de esconde hacen acto de presencia varias almas en pena con aspecto humano que derivan en depredadores bajo la luz de la luna. Como a los vampiros, no hay que dejarles entrar en casa o te destriparán cruelmente, con una facilidad pasmosa. Para sortear la amenaza hay que cerrar a cal y canto todas las puertas y ventanas y colgar a la vista una piedra con runas que espanta a las criaturas noctívoras. El amuleto aleja a los horripilantes seres espectrales, una mezcla entre los muertos revividos de 'Los resucitados' y los chupasangres de la segunda entrega de 'Blade', que abrían sus fauces salvajemente cuando estaban cerca de sus víctimas al oler la sangre. Una especie de chupacabras antropomórfico, letal y perverso. Este es el comienzo de 'From', serie digna deudora de 'Lost (Perdidos)' y una interesante sorpresa entre los lanzamientos de finales de año. Apareció sin promoción en el menú de HBO Max y el boca a boca está funcionando, especialmente entre lo seguidores del género fantástico.

'From', un thriller dramático con tintes de terror psicológico donde nada es lo que parece, cuenta con un reparto coral y atiende al mismo esquema popularizado por 'Lost', también presente en uno de los títulos del momento, '1899', disponible en el menú de Netflix, al que se ha dado más bombo y platillo. Cada uno de los personajes oculta algún secreto que se va desvelando a medida que obtenemos más información sobre la misteriosa situación. El pueblo, centro neurálgico de la acción, el contexto perfecto -cuyo nombre nunca se cita-, recuerda a 'El ángel exterminador' de Buñuel: nadie puede salir de sus dominios y ojo con quien ose pisar las calles cuando reina la oscuridad. La sombra confesa de Stephen King es alargada. El peso de la obra del maestro en la trama es evidente: 'La cúpula', 'El misterio de Salem´s Lot', 'The Stand'… Explota algunos lugares comunes, pero el resultado final encuentra su personalidad gracias al desarrollo de los personajes protagonistas, cuyo talante muta según las circunstancias, moviéndose en zonas grises, con decisiones éticamente reprobables para salvar el pellejo.

Atrapados

Horror hay lo justo en 'From', pero cuando toca asustar al espectador, sus máximos responsables no escatiman ni en recursos ni en sangre (ojo, los hermanos Russo, encumbrados por Marvel, figuran en la producción ejecutiva junto a algunos jerifaltes de 'Lost'). Hay llamativas escenas gore y una buena dosis de incertidumbre que atrapa al público entregado a este tipo de relatos con un lado siniestro que se apoyan en la tensión generada por una escena claustrofóbica y la reacción de los implicados ante el encierro y la intimidación. Los monstruos no son la única maldición presente en el argumento, también los conflictos que surgen en el grupo, receloso y reservado. El comportamiento de la comunidad ante la adversidad, como en 'La noche de los muertos vivientes' y sucedáneos, puede ser el peor apocalipsis. Ningún lugareño es nativo, apunten el dato: cada familia y vecino procede de un punto diferente de EE UU y nadie recuerda exactamente cuánto tiempo lleva aislado.

Ampliar

'From' plantea el retrato de un puñado de seres humanos que se ven obligados a convivir en un mismo territorio acotado sin posibilidad de huida, un microcosmos donde el espacio y el tiempo parecen estar congelados. Cuenta en su reparto, curiosamente, con uno de los actores de 'Lost', Harold Perrineau, visto también en 'Z Nation'. El equipo artístico se completa con otros nombres poco reconocibles, entre ellos Eion Bailey ('Stalker'), Catalina Sandino Moreno ('The Quarry'), Shaun Majumder ('La tapadera'), Avery Konrad ('Honor Society'), Hannah Cheramy ('Colossal') y Simon Webster ('Most Dangerous Game'). Creada por John Griffin, la falta de originalidad en el guion de los diez capítulos es evidente, pero la serie es firme en su narrativa, no se hace espesa como otras propuestas hechas con similares retales, va dejando pistas sin aturullarse y está siendo bien acogida por un público diverso que se muestra deseoso de contar próximamente con otra temporada según apuntan las redes sociales. Por cierto, hace un buen díptico con la igualmente recomendable, y superior, 'Yellowjackets', de la que pronto habrá noticias.

Vídeo.