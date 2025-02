A punto de sumergirse en el mar para acabar con su vida, Inés, de 42 años, es salvada por un adolescente de 15, de quien ... se enamora obsesivamente e inicia una relación sentimental. Así es el punto de partida de 'Escándalo, relato de una obsesión', la nueva serie que Telecinco estrena esta noche a las 22:50 horas con Alexandra Jiménez (Zaragoza, 1980) como protagonista. La actriz encarna a este personaje marcado por complejos y frustraciones acumuladas desde su infancia, con el que pretende hacer reflexionar al espectador sobre los límites del comportamiento humano.

-¿Qué pensó cuando le ofrecieron el papel de un personaje tan complicado?

-Cuando me llegó el proyecto, me resultó apabullante encarnar una personalidad tan compleja y con tanta tendencia a la autodestrucción. Es una mujer que desde niña ha tenido una carencia rotunda de afecto y pasa su vida buscándolo desesperadamente. Su autoestima está anulada. Es un personaje que asfixia a los demás, con un trauma desde la infancia que afecta a su personalidad. Fue una dificultad el encarnar a una persona con tantas caras y a la vez comprender sus comportamientos.

-¿Es una serie que invitará a la reflexión?

-Siento que es una serie que, desde el principio, mantiene una estructura de tragedia griega. Los conflictos se sitúan sobre los comportamientos muchas veces aberrantes del ser humano, de situaciones límites y lo políticamente correcto. Como espectadores vamos a entrar en conflicto y de alguna manera te acabarás posicionando para encontrar tus propias conclusiones.

-'Escándalo' muestra la importancia de cuidar la salud mental.

-Esta ficción demuestra como las carencias desencadenan comportamientos que se escapan muchas veces del orden central. Las consecuencias normalmente suelen ser devastadoras.

-¿Qué le lleva a la protagonista a iniciar una relación con un adolescente?

-Ella arranca la serie intentando quitarse la vida y el chico la salva. En ese regreso a vivir se aferra a él, con un enamoramiento total cuya relación acaba desvirtuándose en un cuento de terror. A lo largo de los ocho capítulos se va a poder ver cómo se aferra al joven.

-¿Juzgó a su personaje en esta serie?

-En mi trabajo como actriz no puedes juzgar a un personaje. No puede haber prejuicios, sino estudiarlo y entender cuáles son las razones que la llevan a tener la conducta que tiene. Lo bonito de este trabajo es ver desde dónde nace el comportamiento humano por muy alejado de tu moral que esté. Te obliga a posicionarte en un lugar donde tienes que llegar a entender en profundidad el por qué esa persona se comporta así, independientemente de tu opinión. Son personajes en situaciones límites y uno no sabe nunca desde dónde va a reaccionar.

Ampliar Fernando Líndez y Alexandra Jiménez, en una imagen promocional de la serie.

-¿Qué ha aprendido tras el rodaje de la serie?

-Este personaje me ha posicionado en un lugar nuevo porque nunca había interpretado a una persona con estas carencias tan fuertes. Me he puesto en la tesitura de tratar de entender una naturaleza muy complicada y triste.

-Acusaron a la serie en redes sociales de «fomentar la pedofilia». ¿Estaban prevenidos ante este tipo de críticas?

-Yo estoy prevenida a hacer bien mi trabajo, a leerme y aprenderme los guiones e interpretarlos de la mejor manera posible. Lo único que puedo hacer es animar a todo al mundo a que vea como ese personaje hace un camino hacia los infiernos y vean la historia que queremos contar. Yo no tengo redes sociales ni participo en ellas.

-Es la primera serie en abierto que se va a emitir en televisión en 2023. ¿Cómo ve el cambio de consumo de los espectadores con el auge de las plataformas?

-Evidentemente, ahora existen unas plataformas que antes no había y ha cambiado la manera de consumir las producciones. Creo que pueden convivir con la emisión en abierto, hay espacio. Cada uno que lo vea como elija. Es verdad que las plataformas son maravillosas, pero es un consumo un tanto desaforado. Nos tragamos las series en lugar de parar un poquito y reflexionar. Creo que estamos perdiendo eso.

Vídeo. El tráiler de la serie.

-La conocimos en la pequeña pantalla con 'Policías' y después 'Los Serrano'. ¿En qué ha notado que ha cambiado la ficción española?

-Ahora hay producciones con temáticas de todo tipo. Ya no hay que contentar a toda la familia, con tramas de todas las edades para reunirlos en el sofá tal día de la semana a una hora concreta. Tenemos historias de todo tipo, que permiten tratar temas con más profundidad para cada uno de los públicos y podemos elegir cuál nos interesa más.