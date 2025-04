Una campaña audaz

Comenta Compartir

Con cierto júbilo se recibió la noticia de que TV3 iba a emitir en horario estelar, el pasado miércoles, la primera serie realizada e interpretada ... en directo, 'Quan el cor s'atura'. No hay muchos ejemplos en el mundo televisivo y son solo episodios sueltos. La pionera fue 'Urgencias'. El primer capítulo de su cuarta temporada no solo se emitió en directo sino que tuvo que repetirse dos veces, una para los espectadores de la costa este y otra para los de la oeste. Luego vendrían títulos como 'Will & Grace', 'Rockefeller Plaza' e, incluso, ejemplos patrios como el de '7 vidas', que celebró así su episodio 200.

Pero todo era una triquiñuela promocional. La ficción catalana, que iba a constar de seis capítulos, comenzó con los actores Cristina Genebat y Julio Manrique en escena, dando vida a una pareja que después de media vida junta, está a punto de separarse. Apenas habían pasado cuatro minutos de emisión cuando la protagonista se llevó la mano al pecho y pidió detener la secuencia. Inmediatamente, la cámara cambió de plano bruscamente, mientras el equipo salió a socorrerla y gritaba que se pidiera una ambulancia. «¿Es un infarto?», preguntaba una de las presentes en el set. Tras unos momentos de tensión, TV3 cortaba la emisión y ponía en pantalla cortinillas de continuidad, hasta que medio minuto más tarde los dos actores volvían a aparecer, en perfecto estado. Genebat y Manrique explicaban entonces que todo era una campaña promocional para 'La Marató', el programa de quince horas de duración que la cadena emite una vez al año -será el 18 de diciembre- para recaudar fondos de cara a la investigación de enfermedades. Una excelente campaña que ha cumplido su objetivo: llamar la atención.

