Adiós a 'Sálvame'. Bueno, no. Su tropa de colaboradores se va a Netflix en un inesperado giro de guion. Menos mal que las plataformas de ... ocio en 'streaming' iban a cambiar la televisión. Sigue triunfando lo de siempre, aunque cambie el canal de distribución y nos quieran hacer pensar lo contrario. Ver un culebrón venezolano en la tablet o el celular, previo pago de la tarifa plana correspondiente, es tendencia. El pasado lunes Telecinco estrenó 'Así es la vida', el programa que sustituye en la franja horaria de tarde a «ese nido de rojos» de Jorge Javier Vázquez. Sorpresa mayúscula -es ironía-, al comprobar que es más de lo mismo, sin gracia, en formato low cost, con colaboradores «derechizados» que intentan imitar a quienes se han ido. Zapear es como viajar por el multiverso. Te encuentras 'hits' fotocopiados con mayor o menor fortuna. Cambian las caras y el decorado, como si fuese una realidad alternativa.

Afortunadamente, de vez en cuando surge algún proyecto televisivo que renueva lo visto manteniendo su espíritu. Hacía tiempo que RTVE no presentaba un nuevo formato dedicado al séptimo arte. 'El último programa' nace como una propuesta quincenal que pretende recomendar una película del catálogo de RTVE Play. Empezó el pasado fin de semana con la genial 'Otra ronda' y lo bonito de la iniciativa es que se trata de «gente hablando de cine», como 'La clave', con nuevos rostros que se comunican con un lenguaje actual. Alejandro G. Calvo, crítico del portal Sensacine, modera la charla con Alberto Lechuga y Marta Medina. Con amplia trayectoria en las redes sociales, sabe conectar con un público variado, de todas las edades, y no hay sensación de 'déjà vu'. Se nota que presenta el espacio cultural alguien que ama el cine de verdad. No siempre ocurre.