Raúl Cimas alcanzó la cima cuando como colaborador de 'Late Night' de Buenafuente, logró trolear a su jefe, al mismísimo Andreu, que lo costó entender lo que le estaba contando su colaborador. Hizo historia y alcanzó el paraíso. Ahora Cimas protagoniza, también en Movistar Plus+, ... una serie humilde, 'Poquita fe'. Realmente no es el protagonista absoluto, es un reparto colectivo en el que están también Esperanza Pedreño junto a Marta Fernández Muro, Pilar Gómez, Chani Martín Juan Lombardero, Jesús Hoyos, o Enrique Ortiz, entre otros muchos. Está creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, y como productor ejecutivo Frank Araujo, y aunque Cimas solo es aquí uno de los actores, los personajes, miembros de una familia, parecen los de los monólogos de Cimas, siempre involucrando a sus padres, hijos, vecinos, suegros, suegras, hermanos y demás familia. Ah, y se escuchan sus pensamientos y hablan directamente a cámara.

La humildad de 'Poquita fe' viene porque son 12 episodios de 15 minutos (uno por cada mes del año) que usted puede ver en una pausa entre un capítulo y otro de una una interminable serie de múltiples temporadas, y por su bajo costo. Movistar plus+ se caracteriza por sus series propias, lujosísimas y carísimas, y por una serie de programas muy baratos, como para salir del paso. 'Poquita fe' entra en este último apartado, lo que no implica que sea mala, ni mucho menos, ya que la serie está muy bien y no busca la risa fácil, es sofisticada e ingeniosa, habla de gente aparentemente corriente, no es de carcajada inmediata, y deja al espectador pensando hasta pillarle el punto, y ha sido definida como una comedia existencial. Una muestra de como se puede hacer humor de situaciones muy cotidianas, de pequeñeces y nimiedades y casi sin dinero, y salir triunfante.