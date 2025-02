Una vez que todo parece volver a la normalidad, al menos por el momento, y que por fin van a poder disfrutar de unas vacaciones ... como Dios manda, nada mejor que una serie policíaca light para desconectar de la realidad y sumergirse en intrigas y crímenes. Y ha aquí que 'Crimen en el paraíso' ha vuelto con su temporada 12. Si, han leído bien, la serie lleva ya 12 temporadas y tiene una decimotercera en camino. Vayamos por partes. El paraíso es una de esas idílicas y pequeña islas caribeñas, de esas donde uno sueña con desaparecer en el caso que le toquen los euro millones, una isla en la que casi todos se conocen y donde parece casi imposible que se pudiera cometer un crimen, y mucho menos tantos como para llenar 12 temporadas. 'Crimen en el paraíso' la emite Cosmopolitan, y las últimas temporadas se pueden recuperar en plataformas de screaning: Las primeras 11 en Atresplayer y las últimas en Orange TV y Movistar Plus+.

Todo comenzó cuando un policía inglés con muy poco sentido del humor llega la ficticia isla caribeña de Saint-Marie para resolver el asesinato de un compañero. Tras resolver el crimen, recibirá una recompensa inesperada y no deseada: Convertirse en el Inspector Jefe de la policía local. Al principio de las primeras temporadas, esta premisa se repite con otro detective que sustituye a su antecesor en el cargo que fue asesinado. Cosas que suceden cuando un actor abandona una serie y hay que reemplazarle. Pero no se alarmen, cada crimen se plantea y se resuelve en cada capítulo, por lo que no es necesario haberse visto las 11 temporadas anteriores. Y no les va a plantear complicados rompecabezas, Es como el equivalente de la canción del verano ante la música contemporánea: Para ayudar a sobrellevar el calor.