El material de los sueños

Una miniserie que cualquier cinéfilo no debe perderse, pero que también va a entusiasmar a cualquier espectador con inquietudes de saber. Como saben estamos en ... plena celebración del primer siglo de la Warner Bros, el último de los grandes estudios del Hollywood clásico, y que ahí sigue sin ser absorbido por otros, ni por los japoneses, ni por creadores de videojuegos. Con motivo del centenario, TCM Now tiene en su catálogo '100 años de Warner. El material del que están hechos los sueños', miniserie de cuatro episodios que repasa la historia del estudio. Los más avispados me dirán que TCM es propiedad de Warner, con lo cual solo faltaría que no estuviera bien. Es cierto, pero esta miniserie, narrada por Morgan Freeman y en la que interviene el todo Hollywood, de ayer y de hoy, es mucho más que la historia de la Warner, es una historia de Hollywood y si me lo permiten, de la vida y costumbres de los Estados Unidos durante todo un siglo narrada a través de las películas. Y fue estrenada en el pasado Festival de Cannes.

Decía que la Warner Bros, fundada por los cuatro hermanos Warner, fue el último gran estudio de Hollywood en aparecer. Sin inicios fueron difíciles hasta que su apuesta por el cine sonoro, algo que sus competidores habían rechazado, les encumbró a lo más alto con 'El cantor de jazz'. En esta miniserie hay cientos de fragmentos de películas, no solo de Warner, sino de los demás estudios. Y se reconoce las equivocaciones que cometieron alguna vez. Se habla de las series que han creado y se muestra las temáticas relación con las inquietudes sociales de cada momento y del surgimiento del nuevo Hollywood de los 80. Lo dicho, el material del que están hechos los sueños, una gozada.

