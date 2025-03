Serie Angel Cristo y Bárbara Rey Atresmedia | «Bárbara y Ángel vendían una cosa, pero de puertas para dentro era otro mundo»

Año 1979. El mejor domador del mundo choca con el cambio de aires que trae la España democrática. A punto de perder su circo, y ... en un momento personal delicado tras la muerte de su esposa, la trapecista Renata Tanton, que murió tras no superar un cáncer, Ángel Cristo ve en la vedette del momento su oportunidad de resurgir. Los tira y afloja en su relación con Bárbara Rey son los protagonistas de la primera entrega de 'Cristo y Rey', la nueva serie que estrena hoy Atresplayer Premium centrada en la mediática pareja de los años ochenta que revolucionó la páginas del 'papel couché'. La producción llegará próximamente en abierto a las pantallas de Antena 3.

«Me interesa la historia de dos personas muy mediáticas que vendían una cosa de cara a la opinión pública, pero para dentro era otro mundo totalmente distinto», asegura la actriz Belén Cuesta (Sevilla, 1984), la elegida para dar vida, en esta ficción producida por Atresmedia TV en colaboración con Good Mood, a la actriz murciana. Precisamente, ella pudo hablar personalmente con Bárbara Rey para prepararse el papel de protagonista. Ambas no se conocían, pero las palabras de admiración mutua no faltaron durante la premier de la serie en los cines Callao de Madrid. «Es una mujer fascinante», señaló la intérprete andaluza.

No fue fácil para Cuesta aceptar la interpretación de la gran vedette de la Transición. Se lo pensó mucho ante el vértigo que sintió una vez que le ofrecieron el papel. «Era un personaje muy ajeno a mi trayectoria profesional, que no había hecho nunca y lo tenía que preparar bien. Me daba mucho miedo, pero eso mismo también me daba más ganas de atreverme. Leí el guion y tuve claro que tenía que decir que sí», cuenta la actriz, sorprendida por la historia que había en la pareja, en la que no faltaron «amor, desamor y dolor». «Esto era lo que más se desconocía», agrega.

Pero 'Cristo y Rey' también se fija en la relación secreta que mantuvieron Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I. Por primera vez, una serie aborda abiertamente la pasión y el amor que sintieron ambos en una época donde la gran mayoría de medios de comunicación preferían hacer la vista gorda. Un tema que parecía tabú y que ahora, cuatro décadas después, sale a la luz a través de la ficción. «Se va a ver lo que pasaba entre Ángel y Bárbara, y la relación con otras personas, entre ellos el Rey, y cómo afectaba a la pareja», adelanta Cuesta.

Por su parte, el actor Jaime Lorente (Murcia, 1991) reconoce que tenía un prejuicio sobre la vida de ambos celebrities pero al recibir los guiones descubrió que había «una historia muy interesante detrás de los personajes mediáticos». «Fue lo que me hizo querer a la serie», desvela. «Ha sido un viaje tan profundo a su relación, en la que vivieron momentos muy bonitos y otros absolutamente trágicos», describe el intérprete que se mete en la piel de Ángel Cristo, quien murió en 2010 a los 65 años.

Colaboración de Bárbara Rey

La nueva apuesta de Atresmedia se centra en las vivencias de una pareja de novios que, tan sólo unas semanas de conocerse, anunciaron que se van a casar. La boda se convierte en el evento social del año y la noticia copa las portadas de todas las revistas del corazón. El circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en un negocio millonario cuyo espectáculo está de moda. En definitiva, nueve años de relación en lo que hubo dinero, fama y mucho lujo. Y también el nacimiento de sus dos hijos: Angelito y Sofía. Pero lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos, que se verán reflejada en la ficción.

La propia vedette estuvo durante una semana con el creador de la serie, Daniel Écija, y su equipo, donde se recogió su testimonio y también el de otras personas cercanas al matrimonio para dar la máxima exactitud a unos guiones basados en una historia real. Completan el reparto de este proyecto, entre otros, la actriz Adriana Torrebejano, que da vida a la periodista Chelo García Cortés, y el actor Cristóbal Suárez, que interpreta al Rey Juan Carlos.