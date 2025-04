Celestial Cardo

Oskar Belategui Miércoles, 8 de marzo 2023, 00:48 Comenta Compartir

Lo inesperado siempre es un regalo en televisión. Cuando empezó 'The Last of Us' levantábamos la ceja: ¿una adaptación de un videojuego de zombis? Si ... ya se ha agotado 'The Walking Dead'. Ocho episodios después, ahí estamos, fascinados por los tiempos muertos, las digresiones y los 'flashbacks' de la serie. Por una historia de amor homosexual en el Apocalipsis. Por dos adolescentes besándose en lo que fue un centro comercial.

La segunda temporada de 'Cardo' tampoco nos había preparado para lo que íbamos a ver. Después de conocer el personaje creado por Ana Rujas y Claudia Costafreda hace un par de años nos hemos curado de espanto con la pareja de amigas de 'Autodefensa', así que por muchas drogas que tomara María ya nada nos iba a sorprender. Lo que no contábamos es que la cárcel no le iba a sentar del todo mal, hasta el punto de salir de prisión con una misión: hallar la redención logrando que la hija de una compañera de celda se encuentre con su madre, a la que nunca ha querido. Nunca sabes qué va a pasar en 'Cardo', y eso es una gozada. Al igual que le ocurría al mafioso que encarnaba Ray Liotta al final de 'Uno de los nuestros', María vive con la ansiedad y la paranoia del drogadicto, que la serie transmite a la perfección. La agudeza en la mirada de sus creadores, la mezcla de casticismo y posmodernidad cortesía de los productores, Los Javis, sigue ahí. Cuánta mala leche hay en esa fiesta a mayor gloria de una estrella de cine, a la que nuestra heroína conoció en su otra vida. Qué hermosa aventura nocturna en un motel de carretera vive esta misionera del éxtasis y el diazepam, a la que guía Santa Teresa de Jesús en su camino a la autodestrucción y la humillación. Qué pena que los capítulos de 'Cardo' se acaben a los veintitantos minutos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión