Netflix pierde un millón de usuarios en España, según una encuesta de Kantar

Iker Cortés Madrid Miércoles, 26 de abril 2023, 12:14 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

A menudo, las plataformas de 'streaming' se muestran opacas a la hora de hablar de usuarios y suscriptores. Sí, suelen hacer públicas sus cifras más importantes -su posible rentabilidad les va en ellas-, pero resulta difícil realizar un análisis pormenorizado y por regiones de lo que está sucediendo en el sector. Un buen ejemplo es Netflix, que el pasado 21 de febrero puso fin a las cuentas compartidas entre personas no convivientes en un mismo hogar en Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y España. Hace unos días presentó sus últimos resultados financieros a los inversores, en los que crecía en 1,75 millones de suscriptores, pero apenas mencionaba cómo había afectado a sus cuentas la drástica medida que puso en marcha por vez primera en algunos países latinoamericanos en 2022.

Ahora, un estudio realizado por la consultora especializada en análisis de datos Kantar, el Entertainment on Demand correspondiente a los meses que van de enero a marzo de 2023, asegura que la decisión de Netflix la habría llevado a perder un millón de usuarios, que no suscriptores, en España desde febrero, lo que supone una importante caída en solo dos meses y medio. La plataforma casi triplicó su tasa de abandono en el trimestre en comparación con el periodo anterior, y cerca de la mitad de los usuarios que abandonaron la plataforma dijeron que no volverán a pagar por el servicio. Dos de cada tres de estos usuarios estarían usando una cuenta que paga otra persona, lo que significa que desde que se pusieron en marcha las nuevas políticas de Netflix estos usuarios hubieran tenido que pagar 5,99 euros más para seguir usando el servicio.

Para Kantar, la coincidencia en el tiempo deja claro que se trata de un efecto ligado a esa decisión de Netflix. Además, la encuesta señala que de los suscriptores que quedan, el 10% dice estar planeando cancelar su suscripción en el segundo trimestre de 2023, una cifra muy por encima del promedio observado en trimestres anteriores. El informe asegura también que «no hay un fuerte sesgo demográfico» de los usuarios que cancelaron su cuenta, «lo que indica un rechazo más rotundo de las medidas para acabar con las contraseñas compartidas».

Los resultados del primer trimestre

De momento, las cosas no van mal para la compañía. Como decíamos antes, Netflix ganó 1,75 millones más de suscriptores en el primer trimestre del año hasta un total de 232,5 millones de abonados en todo el mundo y obtuvo unos beneficios de 1.305 millones de dólares (alrededor de 1.189 millones de euros) en este periodo, lo que supone, eso sí, un descenso del 18,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Habrá que ver, sin embargo, de qué forma afecta el fin de las cuentas compartidas en EE UU, una medida que llegará en el segundo trimestre del año, un poco más tarde de lo esperado. De momento, Netflix se muestra «satisfecha» con los resultados y asegura que en Canadá, un país que describe como un «indicador fiable» para Estados Unidos, la base de suscriptores de pago es ahora mayor que antes de la llegada de esta restricción.

Para paliar la huida de usuarios, Netflix ha mejorado el plan estándar con anuncios sin subir la cuota mensual de 5,49 euros. A partir de ahora, su calidad de vídeo pasará de 720p a 1080p (Full HD) y será accesible desde dos dispositivos a la vez. De esta forma, el plan con anuncios aumenta su atractivo con respecto al básico, que cuesta 7,99 euros y, aunque no tiene anuncios y permite descargar contenidos para verlos sin conexión, mantiene su calidad de vídeo a 720p y solo es accesible desde un dispositivo. En la carta enviada a los accionistas, la compañía señala que el ingreso promedio por cliente (suscripción más anuncios) en Estados Unidos supera al del plan estándar.Netflix ha insistido en que ponen sus esfuerzos en lograr la precisión en sus pronósticos, aunque reconocen que el lanzamiento de nuevas iniciativas importantes -división de pago y anuncios- conduce a una visibilidad inferior a la normal. «Estamos en camino de cumplir nuestros objetivos financieros para todo el año 2023. Para el segundo trimestre de 2023, pronosticamos ingresos de 8.200 millones de dólares, un 3% más año tras año», por lo que desde la plataforma de contenidos están satisfechos con los resultados trimestrales.

Temas

Netflix