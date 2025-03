El cineasta español Pablo Berger ha triunfado en Cannes con 'Robot Dreams' y ayer recibió la ovación del público presente en la sala Debussy del ... Palacio del Festival. En palabras de su director, esta película es «una historia sobre la amistad, su importancia y su fragilidad y también la carta de amor a Nueva York», ciudad donde vivió durante una década. El guion, que firma el propio Berger (Bilbao, 1963), es una adaptación de la exitosa novela gráfica de la artista norteamericana Sara Varon. Berger produjo este largometraje de animación en 2D junto a Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Sandra Tapia Diaz y Ángel Durández, con la coproducción de Jérôme Vidal, Sylvie Pialat y Benoit Quainon.

Feliz de estar en Cannes, Berger -el autor de 'Blancanieves', película que ya se considera un clásico del cine español moderno al ganar diez Goyas- habla sobre su presentación en el certamen francés y de la adquisición de su nueva película por parte de la productora norteamericana Neon, que sabe cómo llegar a la antesala del Oscar.

-¿Cómo te sientes ante el éxito en Cannes?

-Ha sido maravilloso recibir la ovación final, ver cómo el público se mantenía en silencio y reía y se emocionaba. Ha sido el primer pase con público de la película y he sentido como una catarsis.

-¿Por qué te has decantado por una película de animación?

-No tenía ningún plan de hacer una película de animación. Hace diez años leí la novela gráfica 'Robot Dreams' de Sara Varon y me encantó el final, porque me conmovió. Cuando terminé mi última película, recordé esta historia sobre un androide y un perro antropomórfico y pensé que merecía la pena correr el riesgo.

-¿Cuáles son las grandes diferencias entre dirigir una cinta animada y una con actores?

-Hay más analogías que diferencias. En ambos casos se trata de contar una historia para despertar las emociones de la audiencia. Cuando haces animación dependes de los animadores, y en una película en vivo dependes de los actores, pero a la hora de contar son lo mismo. Tal vez, lo más complicado fue crear un detallado 'storyboard' antes de empezar , porque es el mapa del tesoro para los cien animadores que me acompañaron en este proyecto. Quiero destacar el trabajo de José Luis Ágreda director de arte con quien he trabajado en 'Robot Dreams' y que triunfó con el largometraje de animación 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' y el de Benoît Feroumont como director de animación, porque ellos me han enseñado muchísimo.

-¿Has aprendido lo suficiente para seguir rodando películas de animación?

-Como director aprendo en cada proyecto, pero sobre todo he aprendido que los directores tienen que escuchar a sus colaboradores, al equipo que trabaja en cada película.

-Vuelves a una película sin diálogos como 'Blancanieves'.

-El cine es escribir con imágenes. No solo lo he hecho con 'Blancanieves' y 'Robot Dreams'. También en 'Abracadabra' y 'Torremolinos' hay muchas escenas donde no se habla. Para mí siempre es un aliciente rodar sin diálogos.

-¿En 'Robot Dreams' hay nostalgia por la época analógica de aquel Nueva York en el que viviste?

-Sí, yo viví en Nueva York durante diez años entre los ochenta y los noventa. Y esa ciudad ha desaparecido por la globalización. Esta es mi carta de amor al Nueva York de otra época.

-¿Quieres reflejar la soledad que la globalización ha traído?

-La búsqueda de la amistad es un tema presente en la historia, y una de las razones por las que es fácil conectar. Todo el mundo ha tenido un amigo en el camino a quien echa de menos.

-¿Quiénes son tus animadores favoritos?

-La animación que más me gusta surge de Studio Ghibli, con Hayao Miyazaki ('El viaje de Chihiro') e Isao Takahata ('La tumba de las luciérnagas'), que en animación es igual a intentar elegir entre Los Beatles y los Rolling Stones. A mí me gustan los dos.

-La distribuidora Neon acaba de comprar tu película. ¿Sueñas con los Oscars?

-Cuando hago una película nunca sé lo que va a ocurrir con ella. Neon puede abrir muchas puertas a la película y si el Oscar es una de ellas, yo encantado. Como director, lo que quiero es que mi película llegue al mayor público posible y, la verdad, es maravilloso ver en Cannes la cantidad de distribuidoras internacionales que están interesadas en mi película para llevarla a mercados de otros países. La posibilidad de estrenarla en Festivales alrededor del mundo le da otra dimensión al filme

-Con tanta proyección internacional ¿Qué te define como vasco y mantienes en tu trabajo que forma parte de tu idiosincrasia?

-Soy vasco, de Bilbao. Como bilbaíno mi película es una 'bilbainada' porque, como decimos allí: creo que todo es posible. Soy un soñador y sueño a lo grande. Como buen bilbaíno no le tengo miedo al riesgo, al contrario, me gusta correr riesgos. Creo que el miedo es bueno porque te motiva para superarte. Me gusta elegir proyectos pensando como en el circo: «en el más difícil todavía»

-¿Marcharías a rodar a Hollywood?

-Depende si me ofrecen un guion que me conmueve y emociona. Yo estoy muy contento con Arcadia, mi productora, y por ahora me voy a quedar aquí, pero no me niego a leer guiones que me lleguen de Hollywood.

-Ya piensas en la próxima película

-Todavía no. Ahora que 'Robot Dreams' se ha hecho mayor, la voy a acompañar durante un año en su presentación y luego, ya veremos.