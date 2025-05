Una decisión titánica

Comenta Compartir

Ser padre es la decisión que cambia el mundo. El otro día, con los amigos, salió el tema de la natalidad y de lo difícil ... que es tener hijos hoy día. «También hay gente que no quiere tenerlos», apuntó Pepe, tras recordar los llantos que nos ha escuchado en los últimos años por no dormir, por los pañales, por la falta de tiempo... Tenía razón, claro. Ser padre es agotador. Y respeto absolutamente al que decida no serlo. Pero, al menos para mí, cuando veo a mis hijos sé que no voy a ser capaz de hacer nada mejor en esta vida. Eso me da paz. Una paz que me ayuda a enfrentar cualquier hoja en blanco.

Los hijos alteran las prioridades, como si un dinosaurio se colara en la pirámide alimenticia. Un dinosaurio o uno de los aterradores gigantes de 'Ataque a los Titanes', el anime con tintes goyescos que ha enfrentado al espectador a decisiones muy drásticas. Imagine que tiene en su mano el siguiente dilema: o deja morir a su pueblo y, a cambio, salva la vida en el mundo; o, al contrario, aniquila al resto de pueblos del planeta para que el suyo pueda vivir en paz. ¿Qué haría? En esa decisión, la decisión que puede cambiar el mundo, juega un papel fundamental el hecho de ser padre. Es la misma encrucijada a la que se enfrenta Joel, al final de la primera temporada de 'The Last of Us'. Yo me puse en su piel. Me imaginé allí, exactamente donde él estaba y, demonios, espero que no dependa de mí el futuro del ser humano porque no cambiaría a ninguno de ustedes por mi hija. Ese pensamiento me dio miedo, sentí que una idea así podía justificar cualquier tipo de violencia y que no quería enseñarle eso a mis hijos. Entonces pensé en mi padre, en que todos tenemos padre y en que ningún padre querría ningún mal para su hija. Y eso me dio paz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión