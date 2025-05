Comenta Compartir

Se quejaba ayer un compañero en su cuenta de Twitter de que no hay día en que no se estrene una nueva serie y que ... en algún momento todo esto va a estallar. Lleva razón. Y sucede incluso aunque las plataformas hayan decidido apretarse más el cinturón y contener los gastos, después de que la captación de nuevos clientes se haya frenado en seco. Meses como el que nos ocupa han visto el lanzamiento de más de sesenta ficciones solo en el mercado español, ya sean historias completamente nuevas o más temporadas de series ya conocidas. Puede que en realidad este aluvión no sea más que el remanente de aquellos días de vino y rosas, pero aún habrá que esperar un tiempo para comprobar si la oferta realmente va a la baja.

Ahora bien, la situación en las salas de cine no es radicalmente opuesta. Sí, no pasan por su mejor momento y aún están lejos de las cifras de recaudación prepandémicas, sin embargo, rara es la semana en que no se estrenen una docena de largometrajes, con picos que van hasta los quince o dieciséis lanzamientos donde coinciden títulos como 'John Wick 4', con un documental sobre Galdós y Buñuel, otro sobre Kiko Veneno y la polémica 'Sparta', a cargo de Ulrich Seidl, un retrato de la pederastia descorazonador. Como en televisión, a nada que seas un espectador inquieto resulta imposible verlo todo. Por tiempo, pero también por precios. Puede que consciente de ello, Cinesa haya decidido cambiar las reglas del juego. La cadena acaba de presentar una tarifa plana que por 15,90 euros al mes da acceso ilimitado a sus salas. La iniciativa, disponible desde hace años en otros países europeos, se pondrá en marcha el 1 de abril. ¿A que ya no parecen tantos estrenos?

