Los contenidos clave de SkyShowtime, la nueva plataforma de series y películas

Con un descuento del 50% de por vida. Así irrumpirá SkyShowtime el 28 de febrero en nuestro país. La fórmula es idéntica a la utilizada por HBO Max en su día: la mensualidad es de 5,99 euros, que pasan a 2,99 si uno se suscribe antes del 25 de abril. De esta forma, cada vez que el servicio suba el precio, quien se haya apuntado en estos primeros días pagará la mitad, siempre que no se dé de baja, claro. La oferta es agresiva pero hay que recordar que Sky ya formó parte del paisaje de las plataformas en España entre 2017 y 2020, cuando echó el cierre.

Esta vez se han sumado varios nombres que, sin duda, llenarán de contenido el servicio. Paramount, NBC y Universal son los principales aliados pero no los únicos. A ellos hay que sumar Nickelodeon, Dreamworks y dos plataformas que han generado contenido propio en Estados Unidos, como Paramount+ y Peacock. Además tiene el respaldo de dos grandes productoras de cine, Universal Pictures y Paramount Pictures.

Serán precisamente los contenidos los que marquen la diferencia. SkyShowtime arranca con títulos como 'Halo', la serie basada en la franquicia de videojuegos de Microsoft. La historia viaja hasta el año 2552, cuando los humanos del planeta Madrigal luchan por independizarse de la Tierra, pero un enfrentamiento letal con la Alianza Alienígena complica las cosas. El Jefe Maestro John-117 (un supersoldado mejorado cibernéticamente) y sus Spartans se unen a la lucha. Otra serie importante será 'Star Trek: Strange New Worlds'. Precuela de la serie original y al mismo tiempo secuela de 'Discovery', la ficción sigue al Capitán Pike, al Oficial Spock y a Número Uno antes de la llegada del Capitán Kirk a la U.S.S. Enterprise, y vuelve a los orígenes de historias episódicas de ciencia ficción. Ambas proceden del catálogo de Paramount+.

Ampliar Miguel Ángel Silvestre, en 'Los enviados'.

La franquicia 'Yellowstone'

Regresan, además, series que ya habían formado parte de algunas cadenas en España. Es el caso de 'Yellowstone', que tuvo presencia en cadenas como Paramount y en plataformas gratuitas como Pluto TV. Kevin Costner protagoniza esta ficción. Encarna a John Dutton (Kevin Costner), que controla el mayor rancho de ganado de Estados Unidos. En medio de cambiantes alianzas, asesinatos sin resolver, heridas abiertas y respeto ganado a base de esfuerzo, el rancho está en constante conflicto con sus fronteras: un pueblo en crecimiento, una reserva indígena y el primer parque nacional del país.

Junto a 'Yellowstone' recalan también dos precuelas: '1883', que cuenta el viaje de la familia Dutton desde el oeste, a través de las grandes llanuras, hacia el último bastión de la América salvaje y está protagonizada por Sam Elliott, Tim McGraw y Faith Hill; y '1923', que presenta una nueva generación de la familia Dutton y explorará los inicios del siglo XX cuando las pandemias, una sequía histórica, el fin de la ley seca y la gran depresión plagan el oeste montañoso, que los Dutton consideran su hogar. La serie está protagonizada por Helen Mirren y Harrison Ford. Poca broma.

De Paramount+ también llega 'Mayor of Kingstown', una serie protagonizada por Jeremy Renner, Ojo de Halcón en el universo Marvel, que aquí encarna al principal miembro de una saga familiar y criminal. La ficción ha sido creada por Taylor Sheridan, el hombre detrás de series como 'Sons of Anarchy' y la propia 'Yellowstone'. Sheridan también está detrás de 'Tulsa King', aún en emisión en Paramount+. Sylvester Stallone protagoniza esta serie sobre el capo de la mafia de Nueva York, Dwight 'El general' Manfredi, un mafioso que acaba de salir de la cárcel después de estar encerrado 25 años y que es enviado por su jefe a Tulsa, Oklahoma. Además también está previsto el estreno de 'The Offer', una miniserie basada en las inéditas experiencias del oscarizado productor Albert S. Ruddy en la realización de la película 'El Padrino'.

Desde Peacock llega 'A Friend of the Family', creada por Nick Antosca, genio detrás de 'Channel Zero', que ha forjado esta historia de suspense basada en un caso real de un chico que secuestró varias veces a una amiga; 'The Undeclared War', thriller de intriga política que viene del Channel 4 británico; o 'Vampire Academy', de los mismos creadores que 'Crónicas vampíricas'.

Ampliar Imagen promocional de 'Tulsa King'.

Por parte de Showtime tenemos 'Let the Right One In', inspirada en la cinta 'Déjame entrar' de vampirismo infantil y desde SkyComedy 'Funny Woman', una serie ambientada en los sesenta y basada en una novela de Nick Hornby ('Alta fidelidad').

Son solo trece de las series más destacadas de un catálogo que se completa con títulos como 'American Gigolo', una nueva versión de la afamada película de los 80, con Jon Bernthal en el papel de Julian Kaye, un hombre que ha cumplido una injusta condena de 15 años de cárcel; las temporadas 21 y 22 de 'Ley y orden', 'Pitch Perfect: Bumper in Berlin', 'Souls', 'The Best Man: The Final Chapters', 'The Calling', 'The Fear Index', basada en el bestseller de Robert Harris y protagonizada por Josh Hartnett; 'The Great Game', 'The Midwich Cuckoos', 'The Rising'. Y en primavera llegarán series como 'A Town Called Malice', 'Fatal Attraction', con Joshua Jackson y Lizzy Caplan; 'Grease: Rise of the Pink Ladies', 'Lioness' y 'Rabbit Hole'.

Producción española

A partir del 3 de marzo llegarán, además, un par de producciones españolas: la biográfica 'Bosé', acerca de la vida del cantante Miguel Bosé y cuyo guion firman Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre, y 'Los enviados', que cuenta la misión de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos cuando estos son enviados a México para verificar supuestas sanaciones milagrosas por parte de otro clérigo. Por otro lado, SkyShowtime recuperará 21 títulos desaparecidos del catálogo de HBO Max, entre los que se encuentran las españolas 'Por H y por B', 'Foodie Love', 'Todo lo otro' y 'Sin novedad'.

Pero SkyShowtime tampoco se olvida del cine. Parte del catálogo de fondo de Universal y Paramount estará disponible en la plataforma. Entre los títulos que llegarán a la plataforma estarán 'El reportero: La leyenda de Ron Burgundy', la franquicia 'Gru: mi villano favorito', la franquicia 'A todo gas', 'Mamma Mia! La película', la franquicia 'Misión Imposible', la franquicia cinematográfica 'Star Trek', la franquicia 'Jurassic Park' y 'Bob Esponja: La película'. Muchas de ellas, eso sí, no son de momento exclusivas y se encuentran en platformas como Netflix o Prime Video. Solo el futuro dirá si el atractivo precio acaba calando entre los espectadores.