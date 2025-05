«Vivo una segunda juventud y estoy forzando mis límites», dice Keanu Reeves

María Estévez Los Ángeles Miércoles, 22 de marzo 2023, 20:33 Comenta Compartir

Para Keanu Reeves, la cuarta entrega de la saga John Wick ha sido la más exigente de la franquicia. Dirigida por Chad Stahelski, redobla la apuesta de este asesino convertido en antihéroe. Tras tres exitosas entregas, el cuarto episodio abre una nueva era. El legendario asesino a sueldo Baba Yaga se prepara para causar estragos entre sus enemigos con su destreza de lucha y mortales habilidades. 'John Wick 4' es la más larga de la franquicia y se distingue por sus sofisticadas, sangrientas y brutales escenas de acción: grandes secuencias con lluvias de balas y combates cuerpo a cuerpo. Algo que lleva la saga a una nueva dimensión.

«Cuando me ofrecieron el papel por primera vez dije: 'Vamos a por ello'. Hay acción realmente asombrosa en 'John Wick' y ha sido muy divertido retomarlo y contar su historia», dice el actor. «Hay nuevos personajes y abrimos su mundo para crear otras posibles narraciones con accidentes automovilísticos, tiroteos... En términos de acción, es la más difícil que he hecho en mi carrera y eso hace que sea una buena película. Incluye escenas de acción perfectamente coreografiadas y persecuciones de coches de una calidad técnica sobresaliente, unas escenas que serán una seña de identidad de la saga», asegura Reeves.

Todo empezó con un perro y se complicó tanto que cuesta relatar la riada de muertes que ha generado John Wick en su eterna venganza. Cada entrega ha crecido en recursos, violencia y éxito. Mientras se estrena la cuarta, la quinta ya está en camino. «Tiene la mayor cantidad de acción de la saga, lo que es mucho decir y abre la posibilidad de nuevos arcos argumentales», insiste.

Afirma que rodarla no ha sido fácil y admite que es «el largometraje más difícil que he hecho jamás». «Reconozco que cada vez me cuestan más las escenas de acción, pero lo que no consigo físicamente lo compenso con otras habilidades», confiesa.

Bolas de madera

En una vídeoentrevista grupal, escucha cada pregunta con calma y responde con detalle pero evitando hacer 'spoilers'. Al hablar de los desafíos del rodaje, hace una reflexiva pausa. «De todos los desafíos, lo más difícil fueron las escenas en las que lucho con bolas de madera y cadenas. Debí aprender nuevas habilidades que me costaron muchísimo», explica.

«Estamos en el mejor momento para hacer películas de acción, terror y superhéroes protagonizando escenas con momentos terroríficos», agrega Reeves con el aplomo de quien lleva toda su vida haciendo esto. «Debo decir que disfruto forzando mis límites y este personaje no es fácil de definir. Siento que estoy viviendo una segunda juventud interpretando a este asesino de élite retirado y obligado a volver a la acción», señala.

Tras varios retrasos sucesivos, el último de casi un año, el estreno de 'John Wick 4' se convirtió en una obsesión para sus fans. El anuncio de varios 'spin-offs' y la posibilidad de que la historia crezca, convierte a la saga en una rareza del género de acción. «Mucho más cuando intentas construir un mundo concreto con sus propias reglas y límites», admite Reeves, reconociendo que en este episodio habrá un punto más interesante para entender la historia.

«Veremos a la organización 'The High Table' utilizando todos sus recursos. Así que hay mucha gente persiguiendo a John Wick. Pero en realidad es solo la mecánica habitual, un reto asumido con especial rigor por el equipo detrás de la cámara», dice. La narración se convertirá en una «aventura frenética para perseguir y cazar dentro de su universo al conocido sicario». La historia sigue el viaje del personaje en un intento de escapar de la organización criminal. Además de enfrentarse a las legiones de delincuentes que recorren el mundo en su búsqueda. «Perseveré para incorporar nuevos elementos. Así que lo que me faltaba en habilidad, lo suplí con seriedad. Interpreté este personaje con mucha ilusión tratando de llegar al nivel de John Wick, que es muy alto», concluye el actor.

