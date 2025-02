Víctor Erice regresa a lo grande treinta años después y estrenará en Cannes 'Cerrar los ojos'

Oskar Belategui Jueves, 13 de abril 2023, 14:10 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

Solo ha firmado tres largometrajes en 60 años de carrera. Tres obras maestras. Víctor Erice (Carranza, 1940) es el Salinger del cine europeo, un director ajeno a las modas y la industria, reacio a conceder entrevistas, que llevaba desde 1992, cuando estrenó 'El sol del membrillo', apeado de los circuitos comerciales de exhibición. Desde entonces, el autor de 'El espíritu de la colmena' y 'El Sur' únicamente había rodado cortometrajes o piezas breves para filmes colectivos. Había cambiado las salas de cine por museos como el Bellas Artes de Bilbao, en el que en noviembre de 2019 firmó la videoinstalación 'Harria eta zerua. Piedra y cielo', inspirada en una estela de Oteiza en la cima del monte Agiña, en Lesaka (Navarra).

Erice sorprendió al mundo el año pasado al ponerse a rodar un largometraje, 'Cerrar los ojos', que se estrenará en el próximo Festival de Cannes, que arranca el 16 de mayo. La cinta no optará a la Palma de Oro al estar programada en la sección no competitiva Cannes Première, la misma que el año pasado acogió el estreno de 'As bestas' antes de iniciar su exitosa carrera de premios y taquilla. El director vizcaíno regresa así a lo grande, en el festival de cine más prestigioso del mundo, que en 1992 le brindó el Premio Especial del Jurado y el Fipresci de la crítica internacional por 'El sol del membrillo', su particular acercamiento al trabajo del pintor Antonio López.

Poco se sabe de 'Cerrar los ojos', una película que llegará a los cines este año de la mano la distribuidora Avalon. Manolo Solo y José Coronado encabezan un reparto que se completa con María León, Mario Pardo, Soledad Villamil, Petra Martínez y José María Pou. Erice también ha reclutado a la actriz Ana Torrent, a la que introdujo en el cine cuando era una niña de siete años en la mágica 'El espíritu de la colmena'. El guion está firmado por el propio Erice y Michel Gaztambide, colaborador habitual de Enrique Urbizu y ganador de un Goya por 'No habrá paz para los malvados'.

Ampliar Víctor Erice dirige a José Coronado y Manolo Solo en el set de 'Cerrar los ojos'. Manolo Pavón

La identidad y la memoria, temas muy queridos por el realizador, vertebran esta historia de una desaparición, la de un célebre actor español, Julio Arenas, que se esfuma durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director del filme. El principio y el final de una película inacabada. Granada, Almería, Asturias y Madrid han sido escenarios de esta coproducción hispano-argentina, en la que participa la propia productora del realizador, Nautilus Films.

Indiana Jones y Scorsese

De momento, 'Cerrar los ojos' es el único largometraje español presente en Cannes, que también estrenará 'Extraña forma de vida', el mediometraje que Pedro Almodóvar rodó en el desierto almeriense de Tabernas, escenario de spaguetti westerns, y que une a Ethan Hawke y Pedro Pascal en una cinta de vaqueros protagonizada por dos pistoleros que se reencuentran después de veinticinco años.

Ampliar Póster del mediometraje de Almodóvar.

Cannes homenajeará a Carlos Saura, ha adelantado Thierry Frémaux, delegado general del certamen, y entre sus estrenos más esperados estará lo último de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon', con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, y la cuarta entrega de la saga Indiana Jones, con Harrison Ford empuñando el látigo del mítico arqueólogo a los 80 años.