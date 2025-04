Comenta Compartir

Entre tantas series y películas, a las plataformas se les cuela (o no, vaya usted a saber) algún bodrio. Esto me ha ocurrido navegando entre ... los cientos de miles de películas. De repente me encuentro con una cosa llamada 'La venganza del microondas' (Prime Video). Ni los productos dirigidos por Edward Wood ni las peores españoladas. Esta película norteamericana se ha ganado por sí misma el ser lo peor de lo peor. Por decir algo en su favor, es divertida, o al menos, lo pretende. Y es gore, muy gore, y llena de mal gusto. La película es de 1978. Fue la primera película del norteamericano Wayne Berwick, que, por supuesto, no volvió a dirigir hasta 2005, y del que después, ya nunca más se supo. Y sí, en su momento se estrenó en video entre nosotros.

Supongo que aunque les haya dicho al inicio de esta columna que es muy mala, a todos les habrá picado la curiosidad y ya la estarán buscando como locos. Les diré que el protagonista es un albañil atormentado por los experimentos culinarios de su mujer. Un día ya no puede más, la mata, la trocea y guarda las piezas en la nevera. Cada día degusta un trozo, que resulta ser exquisito, hasta el punto que sus colegas quieren también probar sus bocadillos. Una película caníbal llena de incorrecciones, chistes de mal gusto y diferentes guarradas. Las interpretaciones son deleznables, la narración, llena de absurdos vericuetos, la puesta en escena, ridícula, además es muy machista... y a pesar de todo, ahí está, en una plataforma, para deleite de los más incorrectos. Seguro que si han leído hasta aquí, a ustedes les entraran ganas irrefrenables de comprobar por sí mismos las cutreces de 'La masacre del microondas'. Allá cada uno, pero háganme caso. Pónganse después una película de Abbas Kiarostami, solo para compensar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión