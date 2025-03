25 años de Titanic de James Cameron | Por qué el Titanic nunca se termina de hundir

MARTA HORTELANO / ANDREA MORÁN / MIKEL LABASTIDA / ROSA PALO Miércoles, 8 de febrero 2023 | Actualizado 10/02/2023 07:41h. Comenta Compartir

'Titanic' alcanza esta semana los 25 años de vida y lo hace más viva que nunca. Y no solo porque regrese a las salas de cine (Telecinco la ha emitido una veintena de veces pero la experiencia de verla en pantalla grande de nuevo puede ser motivadora), sino por la capacidad de generar debates y memes que siguen teniendo algunas de sus secuencias más icónicas. La cultura popular está repleta de huellas de esta película, que se mantienen con una vigencia insólita. Repasamos varios momentos imprescindibles del filme para tratar de explicar los motivos por los que se recuerden recurrentemente y surgen en conversaciones de todo tipo.

MARTA HORTELANO La orquesta que hoy no existiría

Si el Titanic se hundiera mañana, lo haría sin orquesta, que los márgenes de los cruceros están muy ajustados para poder optimizar los precios a las miles de familias que fían sus vacaciones de verano a un recorrido expréss con buffet libre por una docena de puertos del Mediterráneo. A bordo no estaría la Wallace Hartley Band, que era como se llamaba la famosa orquesta del Titanic, pero a cambio sonaría por el hilo musical una lista de reproducción de Spotify en la que en un momento dado aparecería el versionado 'Cuando zarpa el amor' de Camela. Y por supuesto, el hit de Celine Dione con el que la película ganó uno de sus once Oscar, a pesar de las reticencias del director, James Cameron, a incluirla en la banda sonora de la peli. De música en directo, ni hablamos, y mucho menos de que la banda, que habría pillado el trabajo a cambio de visibilidad, se hubiera quedado tocando hasta el final, como ocurrió con la del trasatlántico.

Ahora, cualquiera sacaría su móvil del bolsillo, grabaría parte del naufragio y subiría a TikTok las imágenes de la 'boy band' millenial tocando desde la misma lancha de huida, que el alquiler no se paga sólo. Los vídeos virales les servirían para colocarse en algunos de los festivales veraniegos de turno y se especializarían en cerrar el bolo a ritmo de 'Quiero montarme en tu velero', antes de presentarse al Benidorm Fest 2024.

Pero, la orquesta del Titanic ha pasado a la historia por todo lo contrario. Sus ocho miembros montaron su concierto final en la cubierta del barco, con casi tres horas de bises, mientras el crucero se iba a pique. Dice la leyenda que lo hicieron para que el drama fuera balsámico, para distraer al personal de los gritos de un final asegurado. Y por ello, pasaron a la historia como los protagonistas del museo de la fama en el que hoy en día se reconoce a los más grandes: los memes. Los de la orquesta se usan para casi todo lo que suponga una distracción en medio de una tragedia. Al Gobierno valenciano (apodado como Botànic), la oposición lo llegó a rebautizar como el del Titanic, con los consellers como titulares de la banda musical, y la orquesta de Getafe ha hecho del repertorio de las últimas canciones del buque un reclamo para acercar la música a sus vecinos en este 25 aniversario de la tragedia. El 'My heart will go on' de Celine Dion, sin embargo, ha quedado como un 'trend' de la red social china, en una versión desafinada tocada con flauta Hohner, que acompaña a los memes en los que todo sale mal, y ni siquiera hay una orquesta para animar el cotarro. El mundo se hunde y nosotros nos descojonamos.

ANDREA MORÁN El baile y el meme

Puede que el obstáculo más visible (sic) para la historia de amor entre Jack y Rose fuera el iceberg, pero el verdadero problema era que pertenecían a clases sociales distintas. 'Titanic' será un dramón romántico pero uno que muestra los distintos estratos sociales de la época y las barreras para ascender a los más altos.

Ese encuentro entre los dos mundos quedaba representado en una escena. Después de compartir con ella el lujo de la cubierta y el restaurante de mantel, Jack le proponía a Rose ir en busca de la fiesta. Dejaban a los ricachones aburridos hablando de negocios y a ellas compartiendo cotilleos y descendían varios pisos del barco hasta adentrarse en la taberna de tercera clase. El ambiente allí era muy distinto: música en directo, aires irlandeses, alcohol a raudales, peleas, empujones y un baile con el que Rose perdía definitivamente su tirantez. Es como si James Cameron nos dijera: «Serán pobres, pero ellos sí que saben divertirse».

Memes que circulan por internet

Esos planos subjetivos mientras giraban dichosos sin presentir que esa misma noche todo terminaría -y terminó muy mal- se han convertido en un buen meme. Sirve para ironizar sobre lo precario, advertir la ansiedad o celebrar las malas decisiones. Descontextualizar las imágenes y utilizarlas para mofarse de los defectos propios es la seña de identidad de toda una generación, aunque esta no viviera el estreno de primera mano. El humor y la ironía filtran bien la capacidad para reírse de uno mismo.

MIKEL LABASTIDA En la balsa cabían los dos. Y punto

Pocos debates han dado tanto de sí como el de la balsa de 'Titanic'. ¿Cabían los dos o no? He ahí la cuestión que ha estado alimentando discusiones, generando teorías, animando controversias. 25 años después no es fácil tomar una decisión porque dependiendo de la respuesta la popular película cambia de género. Puesto que si Rose permitió que Jack muriese la película de James Cameron dejaría de ser la producción romántica por antonomasia para convertirse en un enorme drama y esto es algo que la historia del cine no puede asumir fácilmente.

El director estadounidense lleva un cuarto de siglo soportando que le pregunten por ese final y que le instiguen sobre las medidas que tenía esa tabla. Tanto es así que ha tenido que encargar un estudio científico para aclarar lo que sucedió en aquel trágico momento. Cómo estará la ciencia para que esto haya sucedido. Para llevarlo a cabo el cineasta ha convocado a un experto en hipotermia y a dos dobles con la misma masa corporal que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. No ha querido dejar ningún cabo suelto y, sobre todo, ha pretendido zanjar para siempre las dudas que aquel desenlace provoca. Pues bien, el experimento ha consistido en meter a los sujetos en agua helada con sensores por todas partes para comprobar si era posible sobrevivir. Y la conclusión es que los dos podían sobrevivir, había espacio para ambos. Un documental va a revelar próximamente las pruebas en las que se han basado para llegar a esta determinación. ¿Tenía razones Rose para soltar la mano de Jack? Los hay que apuntan a la diferencia de clases entre ellos para hallar cierta lógica a su forma de actuar. Otros se preguntan si no sería el chico una invención de ella que nunca llegó a subir al Titanic. A la propia Winslet le ha tocado pedir perdón, cuando le han interrogado en alguna entrevista, por no haberse echado un lado y tratar de que su amado subiese a refugiarse.

Se supone que con esto se culminan las polémicas. ¿Alguien se lo cree? Claro que no. Ya podrían presentarnos las tesis más indiscutibles que íbamos a seguir sacándole punta a esa secuencia. ¿Cómo íbamos a renunciar un recurso que ha dado lugar a cientos de chistes y memes durante más de dos décadas? De ninguna manera. Auguro que ahora aparecerán los negacionistas que comenzarán a sacar peros a esta revelación y a buscar razones que justifiquen el final: la tabla no era de buena madera, los dos juntos habrían hundido la balsa, el pobre muchacho estaba tan congelado que no podía ni moverse...

ROSA PALO ¡Estoy volando, Jack!

A veces, tener sentido del ridículo te puede salvar la vida. Y tener vértigo: si servidora hubiera intentado recrear aquella escena de 'Titanic' en la que Jack coge a Rose por la cintura en la proa del buque mientras ella grita «¡Estoy volando, Jack!», habría acabado en el agua. De hecho, le ocurrió a una pareja turca: bebidos como iban, les pareció buena idea fotografiarse imitando a los protagonistas, pero él cayó al mar y se ahogó. No sé qué provoca que hagamos más tonterías, si el amor o Instagram.

Conocedores de lo fácil que es precipitarse desde la barandilla de una embarcación (especialmente si los pasajeros entienden que 'todo incluido' significa trasegar cócteles desde la hora del desayuno), en los cruceros mastodónticos hay un cartel que impide el paso hacia la proa. Frustrados, los Jack y Rose del siglo XXI tienen que ir hasta la popa para recrear el momento. Pero no es lo mismo por detrás que por delante. Tampoco es lo mismo si, en lugar de 'My Heart Will Go On', suena un reguetón abominable, sopla un viento hipohuracanado y el atardecer se ve enturbiado por unas nubes que amenazan tormenta. A pesar de ello, las parejas no cejan en su empeño titánico. Porque el amor, además de trabajarlo, hay que inmortalizarlo para compartirlo en las redes. Y porque esa Rose de Navalmoral de la Mata aún no sabe que, siete meses después, acabará borrando esa fotografía al descubrir que su Jack de saldo se ha enrollado con su mejor amiga.

Cuernos aparte, y aunque hayan transcurrido veinticinco años desde su estreno, la escena permanece en la memoria colectiva, tanto para los que compran en Amazon 'El Corazón del Mar' con la intención de regalárselo a su chica por San Valentín como para los que disfrutan viendo la secuencia convertida en carne de memes y parodias: si Leslie Nielsen la bendijo recreándola en '¡Vaya un fugitivo!', fue el mismísimo Leonardo DiCaprio quien, junto a Jonah Hill, la elevó a los altares de la comedia al interpretarla en la presentación de un episodio de 'Saturday Night Live'. Por eso, hay adolescentes de la segunda década de los dos mil que no han visto la película (y, si lo han hecho, ha sido al triple de velocidad), pero reconocen la escena hasta el punto de intentar recrearla cuando pasean en un patín de pedales por el Mar Menor. 'Titanic' ha llegado tan alto porque es historia del cine y de la cultura pop. Y eso hemos de reconocerlo hasta los que tenemos vértigo.