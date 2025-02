Por qué Super Mario Bros es el taquillazo mundial del año

Oskar Belategui Miércoles, 19 de abril 2023 | Actualizado 20/04/2023 07:36h. Comenta Compartir

Esta vez no ha sido Santiago Segura el que ha salvado los cines (tranquilos, lo hará el 7 de julio con 'Vacaciones de verano'), sino un fontanero italiano con gorra y bigote que nació hace cuarenta años, come setas, mata bichos e intenta salvar a una princesa. 'Super Mario Bros. La película' se estrenó en las salas españolas el pasado 5 de abril de la mano de Universal en 378 cines y 1.071 pantallas. Un lanzamiento reservado para los 'blockbusters' o rompetaquillas más ambiciosos. Sin embargo, nadie esperaba las cifras que ha alcanzado. El mejor estreno de cine de animación de la historia –en el mundo y también en nuestro país– cerró su primera semana con una recaudación de 377 millones de dólares. Hasta ahora, ese récord lo ostentaba 'Frozen 2', con 358 millones de dólares en su apertura.

¿Razones del pelotazo? Las vacaciones de Semana Santa, la nostalgia de los padres que jugaban a la Nintendo 64 –una consola creada alrededor de Super Mario–, la fascinación de los hijos por los personajes de videojuegos y la falta de películas familiares en cartelera, con la excepción de 'El hotel de los líos', que también iba como un tiro y se vio desplazada en la cartelera por el huracán Mario. El mejor estreno de una adaptación de videojuego de todos los tiempos ha superado los 700 millones de dólares en el mundo y todavía falta por estrenarse en Japón. Se da por hecho que rebasará en breve los 1.000 millones, una recaudación de la que solo pueden presumir doce películas en toda la historia de Hollywood.

Ampliar Una imagen de 'Super Mario Bros. La película'.

Detrás de un fenómeno extracinematográfico, que está logrando en nuestro país rendimientos de 7.500 euros por pantalla, se encuentra Nintendo, propietaria del personaje, e Illumination, la compañía de dibujos animados propiedad de Universal que ha creado la saga de los Minions, '¡Canta!' y 'Mascotas'. En 1981, Shigeru Miyamoto, diseñador de Nintendo, creó a Mario porque no pudieron conseguir los derechos de Popeye el Marino. Nació con el nombre de Jumpman en una época en la que la animación digital todavía no estaba muy desarrollada. Por eso Mario lleva gorra, para que no hubiera que dibujarle el pelo al saltar. El mostacho, la narizota y el mono rojo y azul le hicieron reconocible entre los jugadores.

Después llegó su hermano, Luigi, y el paso de las dos dimensiones a las tres en 'Super Mario 64' (1996), que convertía al fontanero en casi un bailarín de breakdance. Super Mario Bros no solo era la estrella de los juegos de los plataformas, sino un icono pop. En las Olimpiadas de Río 2016, el entonces primer ministro japonés, Shinzo Abe, apareció vestido con el distintivo sombrero rojo para anunciar que la siguiente sede de los Juegos sería Tokio. Bajito, rechoncho y con una profesión tan poco heroica como hojalatero, el personaje que surgió como una derivación del primitivo 'Donkey Kong' era un soplo de aire fresco entre tantos marcianos, superhéroes y luchadores con físicos imposibles. Mario jugaba al tenis, conducía karts o reparaba cañerías.

Solo era cuestión de tiempo que saltara al cine. En 1993, 'Super Mario Bros' no recaudó ni la mitad de los 50 millones de euros que costó. «Desconcertará a los niños, aburrirá a los adolescentes y deprimirá a los adultos», sancionó el crítico Stephen Garret. Bob Hoskins, que le daba al whisky mientras el guion se reescribía a diario, confesó que era la peor película de su carrera: «Una puta pesadilla hecha por una pareja de putos idiotas», concretó.

Ampliar Bob Hoskins y John Leguizamo, Mario y Luigi en el filme de 1993.

Dennis Hopper, que daba vida al villano, contaba en el rodaje a quien quisiera escucharle que solo estaba allí por el dinero. Sus broncas en el plató a los directores, los británicos Annabel Jankel y Rocky Morton, por reescribir todo el tiempo sus diálogos, fueron míticas. Todavía hoy la película no se encuentra disponible en ninguna plataforma y solo se puede adquirir en costosas ediciones en DVD y Blu-ray. El fracaso provocó que Nintendo se mantuviera alejada del cine durante años. Solo en 2019 cedió los derechos de uno de sus personajes emblemáticos, Pikachu, a Hollywood.

'Super Mario Bros. La película' está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsables de 'Teen Titans Go!'. Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black y Seth Rogen son algunos de los actores que prestan sus voces a una aventura frenética con humor y bromas a cuenta del metalenguaje, que ve la luz después de seis años de conversaciones entre Chris Meledandri, el padre de los Minions, y Miyamoto. Camino de los 3 millones de espectadores en nuestro país, las ventas de videojuegos como 'Mario Kart', 'Super Mario Odyssey' y 'New Super Mario Bros U' también se han disparado. Hasta 'Peaches', la canción que canta Bowser a la princesa Peach con la voz de Jack Black, es un éxito y ha entrado en el Billboard yanqui. Contabiliza 15 millones de reproducciones en Spotify.

'Warcraft', 'Pokémon: Detective Pikachu', 'Rampage', 'Sonic 2' y 'Uncharted' son otras adaptaciones de videojuegos que han rebasado los 400 millones de dólares, pero ninguna ha saltado tan alto como el fontanero italoamericano. Mientras otra traslación de un juego monopoliza el discurso sobre las series, 'The Last of Us', en HBO, un aluvión de adaptaciones espera en fila: 'Uncharted', 'Gran Turismo', 'God of War', 'Horizon', 'Castlevania', 'Fallout', 'Sonic', 'Assassin's Creed', 'Devil May Cry', 'Cuphead'...

