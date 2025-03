Mientras Ke Huy Quan sube al escenario de los Globos de Oro, Tapón grita con todas sus fuerzas en un templo maldito: «¡Doctor Jones! ¡Eres ... mi amigo Indiana!». En ese mismo momento, lejos de allí, en una cueva subterránea, Data cae en una de las trampas del pirata Willy el Tuerto y se desprende por un barranco. Quan, con su estatuilla en la mano, mira al público y habla nervioso: «Me criaron para no olvidar nunca de dónde vengo, ni quién me dio la primera oportunidad. Estoy muy agradecido a Steven Spielberg. Steve, gracias!». La exclamación rebota en el espacio y en el tiempo hasta despertar algo en los ojos de Indiana Jones, que por fin consigue escapar del hechizo y guiñar un ojo a su amigo Tapón. La voz de Quan enciende también una bombilla en la cabeza de Data y, justo antes de golpear con su cuerpo en un suelo de pinchos, lanza una mandíbula voladora hasta las rocas para salvar la vida.

«Cuando empecé mi carrera como niño actor en 'Indiana Jones y el templo maldito' -sigue Quan, en el escenario, con la estatuilla a mejor actor de reparto bien sujeta con las dos manos- me sentí muy feliz por ser el elegido. Crecí preguntándome si eso era todo, si fue un golpe de suerte. Por muchos, muchos años temí que no tuviera nada más que ofrecer, temí que nunca superaría lo que hice de niño. Más de 30 años después, dos tipos me dieron una oportunidad para intentarlo de nuevo. Todo lo que ha pasado desde entonces es increíble».

Waymond Wang, de repente, abre los ojos en la oficina de hacienda. Su mujer está al lado. En la mesa hay un montón de papeles, un bolígrafo y la sensación de que cada instante, cada decisión, crea un nuevo universo por descubrir. Y sucede así, todo a la vez en todas partes.