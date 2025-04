La próxima película de Amenábar será de temática gay

Oskar Belategui Viernes, 3 de marzo 2023, 08:15 Comenta Compartir

Hace ya 19 años que Alejandro Amenábar habló de su homosexualidad en la revista 'Shanghay' durante la promoción de 'Mar adentro'. «Siempre he tratado de ser consecuente y de llevarlo todo con normalidad, a la vez que con mucha discreción. Me asusta que la gente pueda entrometerse en mi vida privada pero, por otro lado, no me importa reconocer que soy gay«, confesó el director de 'Tesis', 'Abre los ojos' y 'Los otros'. Desde entonces, el realizador nacido en Santiago de Chile hace 50 años ha mostrado su apoyo a la comunidad LGTBI siempre que ha podido. Preguntado por EL CORREO si nunca se le ha pasado por la cabeza abordar el tema en su cine, Amenábar adelanta que su próxima película, que ya tiene escrita, «será de temática gay».

La noticia la ha dado en la presentación en la sede madrileña de la Academia de Cine de 'Amenábar. El valor de contar historias' (Libros Cúpula), un ensayo escrito por Pau Gómez en el que se repasa una filmografía que arrancó en 1996 con 'Tesis' y culmina, de momento, en la serie 'La Fortuna'. Un Oscar, un Globo de Oro y nueve Goyas se agolpan en las estanterías del cineasta madrileño, que todavía no ha cerrado la financiación de su nuevo proyecto, del que se encuentra componiendo la música. «Mi productor me va a matar por decirlo, pero me temo que será de temática gay», reveló un cineasta que solo concede entrevistas cuando toca promocionar un estreno y que este jueves se sintió cómodo con las preguntas de un público que le admira desde que debutó con 24 años.

Amenábar recordó que cuando José Luis Cuerda le produjo 'Tesis' después de quedar deslumbrado con sus cortos 'Himenóptero' y 'Luna' todavía estudiaba Imagen y Sonido en la facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. «Aún me quedan dos asignaturas de Tercero, dos de Cuarto y todo Quinto», admitió el autor de 'Mientras dure la guerra». No todo ha sido fácil en la trayectoria de uno de nuestros cineastas más taquilleros. Amenábar confesó haber sufrido episodios de insomnio después de terminar 'La Fortuna' y se detuvo en su producción más complicada hasta la fecha, 'Ágora', que costó 50 millones de euros y recortó en veinte minutos después de presentarla en Cannes. La película logró un taquillazo en España, pero no funcionó en el extranjero. «Se adelantó a su tiempo, por ejemplo al #MeToo», apuntó su autor, que también reveló que se vio incapaz de componer la música en aquella ocasión. Su admirado John Williams la vio y le dijo que compondría la banda sonora, pero al día siguiente se echó para atrás provocándole uno de los mayores disgustos de su carrera.

Ampliar Alejandro Amenábar en la presentación del libro 'Amenábar, el valor de contar historias' en la Academia de Cine. O. B.

«La película que más me ha conmocionado en los últimos años es 'Call me by your name'. No me gusta el género romántico ni las películas gays, no me enganchan. Tengo sentimientos encontrados con la sublimación del amor. Pero 'Call me by your name' me hizo revivir como ninguna otra la sensación de haber estado enamorado», reveló el director, que recordó a su madre como el combustible que le hace seguir adelante. «Mi madre tiene 92 años y tendríais que verla, va como Pedro por su casa. Es la mujer más fuerte que he conocido. Cuando las cosas se ponen duras, cuando no hay salida, como en 'Mientras dure la guerra', un proyecto del que las televisiones huían (TVE ni nos recibió), sentí ataques de pánico y me encerré en casa. Acabé en un psicólogo. Esos momentos me dejo llevar por la figura de mi madre y sigo para adelante».

Si echa la vista atrás, Alejandro Amenábar recuerda «a un niño miedoso al que fascinaba el cine de terror y que no sabía que quería hacer películas». Siempre ha disfrutado de «libertad» para hacer películas en la que ninguna se parece a la anterior. «Siempre he tenido el 'director's cut', he hecho la película que tenía en la cabeza». Si en los inicios de su carrera se dejó llevar por su fascinación por los thrillers, a partir de 'Mar adentro' su cine se ha hecho más social. Como en 'Mientras dure la guerra', reivindicación de la figura de Unamuno. «Llegué a leer que era una película neutral, y estaba claro que Unamuno era el héroe con el que me identifico», matizó el director, al que le preocupa que lo que está pasando ahora en España «recuerda lo que ocurría en los años 20 y 30». Su cine forma parte de la memoria sentimental de los españoles. Como prueba, el chascarrillo que contó protagonizado por una política del PP, que le soltó que cuando iba a maitines se acordaba de 'Los otros': «Están todos muertos y no se han enterado».

Temas

Gays

Cine