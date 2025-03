30 años de Acción Mutante | La película en la que tuvo que intervenir el Ejército

Mikel Labastida Valencia Viernes, 3 de febrero 2023 | Actualizado 01/08/2023 01:00h. Comenta Compartir

Han pasado 30 años desde que viese la luz el debut cinematográfico de Álex de la Iglesia, uno de los cineastas más relevantes de los últimos años en nuestra industria. Se presentó con 'Acción Mutante', historia de ciencia ficción que llamó la atención por ser un género inédito prácticamente en el cine español y por estar producido por Almodóvar, que se lanzaba en solitario a sacar adelante proyectos de otros profesionales. El desigual resultado en taquilla y las malas críticas ensombrecieron este estreno que con el paso de los años se ha convertido en un título de culto.

Hablan los que la hicieron posible -su director, su guionista, la productora y sus actores principales-. Y recuerdan cómo se sacó adelante esta película singular ambientada en el año 2012 (que por entonces era el futuro), que se desarrollaba en el planeta Asturiax y tenía como protagonistas a una banda de terroristas que pretende vengarse de ricos y guapos.

Álex de la Iglesia (director y guionista): «Nosotros, por encima de todo, queríamos hacer cine. Estábamos tan obsesionados con ello que éramos capaces de enfrentarnos a cualquier situación. 'Mirindas asesinas', el primer corto, lo escribimos Jorge y yo en dos días para aprovechar un decorado que habíamos montado para un corto de Iñaki Artieta y que nos había quedado bastante bien».

Jorge Guerricaechevarría (coguionista): «Nos quedamos con ganas de más y desarrollamos otra idea más ambiciosa ambientada en el espacio. Como aquello iba a ser caro nos planteamos buscar financiación. Una amiga, Paz Sufrategui, nos animó a que lo enviáramos a El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar, que buscaba cosas para producir».

Paz Sufrategui (jefa de prensa de Lauren Films y más tarde de El Deseo): «En el departamento de prensa de la productora y distribuidora Lauren Films, me encargué de la comunicación del reestreno de una película que adoro, 'La ley del deseo', que es muy especial para mí. Me conmovió verla, siendo joven, en un cine de Logroño. Además de disfrutarla, me dejó un montón de interrogantes y me enseñó un mundo diferente al que, yo también, quería asomarme. Aquel reestreno me concedió el sueño de conocer a los hermanos Almodóvar y a Esther García. Trabajamos a gusto en aquella promoción. Cuando Álex me envió, para que lo leyera sin más, un guion de siete páginas de un corto delirante tuve la corazonada de que en El Deseo tenían que conocer a mi amigo».

Esther García (productora de El Deseo): «Llevábamos un tiempo buscando proyectos. Habíamos hecho una coproducción con Portugal, 'Terra fría' de Antonio Campos y queríamos lanzarnos en solitario. Pero todo lo que nos enviaban eran copias de lo que hacía Pedro».

Paz Sufrategui: «Y tuve la osadía de presentarme en El Deseo, creo que sin decir nada a Álex, con aquel guion de unos chicos vascos con muchas cosas que contar… Con una sugerencia, antes de leerlo era importante, tal vez dije imprescindible, ver 'Mamá', un corto de Pablo Berger en el que Álex se había encargado de la dirección de arte, y 'Mirindas asesinas', corto inacabado en aquel momento, sin sonorizar ni, por supuesto, postproducir, por falta de presupuesto de Álex de la Iglesia».

Álex de la Iglesia: «Tuvimos varias reuniones con El Deseo. En una de ellas le enseñé a Pedro 'Mirindas asesinas'. Lamentablemente en ese momento yo no tenía el sonido del cortometraje y entonces hice las voces de todos los personajes e incluso la música. Y eso parece que le gustó a Almodóvar.»

Esther García: «Nos recordaba al Pedro de las primeras épocas, dando voz a cada uno de sus personajes sin tener nada que ver una cosa con la otra. Álex ponía voz, caras, gestos y era impresionante. Su fuerza y su capacidad de persuasión eran increíbles».

Jorge Guerricaechevarría: «Al final enviamos el guion de un corto llamado 'Piratas del espacio' y les gustó mucho, pero nos dijeron que nos les interesaba hacer un corto. Nos propusieron desarrollar la idea para hacer una especie de miniserie de tres episodios. Y aceptamos. En el corto original ya estaba todo lo que sucede en la nave de 'Acción Mutante', era un corto bastante largo. Nos volvimos a Bilbao y escribimos lo que sucedía antes y después».

Paz Sufrategui: «A Álex y Jorge no les importaba no tener guion. Dijeron que en pocos días podían entregar uno. Así son los vascos, ya se sabe».

Jorge Guerricaechevarría: «Cuando volvimos con la idea para la serie nos dijeron que a Televisión Española, que era la única cadena que hacía series en ese momento, no les interesaba de solo tres capítulos y nos preguntaron si podríamos convertirlo en película».

Álex de la Iglesia: «Escribimos una segunda versión, una tercera, una cuarta… En ese momento El Deseo trabajaba mucho y no llegaba a concretarse nada. Estábamos todos los días pidiendo que se hiciera la película. Ganamos por insistencia, no nos íbamos de allí. Nos hicimos amigos de toda la empresa, sobre todo de Esther García, que luego fue nuestra directora de producción. Fue mucho más que eso: nuestra madre, nuestra amiga, nuestra confidente».

Esther García: «Tanto Pedro como Agustín (Almodóvar) debían estar convencidos de que era el proyecto que querían. Este era muy apropiado para El Deseo, por innovador y transgresor, pero teníamos que buscar la pasta para cofinanciarlo. Al final lo hicimos con los franceses de Ciby, conseguimos bastante dinero para un joven que debutaba frente a las cámaras».

Álex de la Iglesia: «Nosotros íbamos y veníamos de Bilbao a Madrid, nos quedábamos en pensiones, ese es el germen de 'El día de la bestia'. Cada vez que entrábamos en la ciudad con el autobús nos fijábamos en unas torres, las Kio, que se estaban construyendo y que después usamos en 'El día de la bestia'».

Jorge Guerricaechevarría: «Se puede decir que ese cura de 'El día de la bestia' que llegaba a Madrid en un autobús para salvar al mundo del apocalipsis éramos un poco nosotros. Solo que nosotros no íbamos a salvar al mundo de nada…»

Varios momentos del rodaje de 'Acción mutante'. RC

Álex de la Iglesia: «Tardamos en empezar más de un año. El Deseo buscaba el momento adecuado para hacerla».

Jorge Guerricaechevarría: «En ese momento en España, aparte de Pedro, nadie hubiera apostado por un grupo de gente como nosotros, con la poca experiencia que teníamos, y sobre todo con una película tan enloquecida y tan fuera de las convenciones habituales del cine español de entonces».

Álex de la Iglesia: «Ese tiempo a nosotros nos vino muy bien, aprendimos mucho sacándola adelante. Nos pusimos en contacto con gente como Piquer Simón, con técnicos de efectos especiales o directores de fantástico. Más que nada porque no conocíamos a nadie de la industria. Así que nos fuimos a conocer a gente a la que admirábamos mucho, como Trueba, que nos invitó al rodaje de 'El sueño del mono loco'».

Jorge Guerricaechevarría: «En uno de estos viajes a Madrid presentamos el corto a un programa de televisión, de esos matinales que hacían el fin de semana. Se llamaba 'El salero' y pasaban cortos. Ganamos el premio del público. Ese dinero nos vino muy bien para pagar todas las deudas pendientes desde 'Mirindas' y para pasar las temporadas en Madrid. Esa época fue loca, de repente pues estábamos en una pensión y a la vez estábamos pasando las noches en Chicote. Dábamos muchas vueltas por la ciudad. Viniendo del norte, este sol de invierno tan característico en Madrid nos fascinaba. Todo lo que veíamos nos fascinaba bastante».

Ampliar Frédérique Feder en 'Acción mutante'. RC

Álex de la Iglesia: «Yo quería que el protagonista de 'Acción Mutante' fuera Ramón Barea, pero en El Deseo me dijeron que si queríamos que la película fuera un éxito debíamos buscar a alguien más famoso. Entonces Ramón era un desconocido. Después se convirtió en un actor extraordinario e imprescindible para el cine español, pero en aquel momento no lo era. Me propusieron a Banderas pero yo no lo veía, porque estaba muy ligado a Almodóvar, y yo quería separarme de eso».

Esther García: «Eso lo había olvidado totalmente. Sí que puede ser que indicáramos que era mejor contar con alguien con tirón».

Álex de la Iglesia: «Entonces se me ocurrió Resines, que para mí era otro referente. Siempre me pareció alguien tremendamente cercano para hacer cine».

Antonio Resines (personaje de Ramón Yarritu): «Yo creo que Banderas le dijo que no y por eso me llamó a mí».

Álex de la Iglesia: «La opción de Resines tenía un punto de transgresión, porque no había hecho nada así antes, nos gustaba causar esa consternación».

Antonio Resines: «Cuando me lo propuso me pareció un disparate pero muy chulo. A mí también me gustaban los cómics, las historias de aventuras. Sentía que no se había hecho nunca nada así y me apetecía formar parte de eso».

Álex de la Iglesia: «Antonio fue fundamental. El esfuerzo que tuvo que hacer todo el equipo fue tan grande que no nos mataron gracias a Antonio. Él aglutinaba una energía constante, era tan divertido, tan simpático. Y eso que al final sufría más que todos, pero como siempre estaba de buen humor era imposible enfadarse. El humor que transpiraba en el rodaje es un ejemplo de cómo se debe trabajar».

Esther García: «Yo recuerdo el esfuerzo colectivo, es la película en la que más he tenido la sensación de que todo el mundo se esforzaba de una manera extraordinaria. Les pedíamos tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y tanto aprendizaje para cada cosa que se creó un vínculo muy especial de todo el equipo».

Álex de la Iglesia: «Nos rodeamos de amigos. Ramón, Karra, Saturnino…. Eran actores de Euskadi, que me volvían loco, que todavía nos siguen volviendo locos. Es terrible porque algunos ya no están como Álex Angulo o Ion Gabella».

Jorge Guerricaechevarría: «Álex Angulo ya estaba en 'Mirindas'. Tanto como actor como persona lo adorábamos y pensábamos en él todo el rato cuando escribíamos 'Acción Mutante'. Y en Juanito, que luego fueron los hermanos siameses».

Juan Viadas (personaje de Juan Abadie): «A Álex lo conocía porque éramos del mismo barrio. Había trabajado con una de sus hermanas en teatro. Y a él lo seguía en los fanzines que hacía».

Saturnino García (personaje de Quimicefa): «Todos nos conocíamos de Bilbao, aquello tampoco era tan grande y habíamos coincidido».

Esther García: «Para la fiesta propusimos gente del entorno de Pedro, como Bibiana o Rossy. También estaba Santiago Lajusticia. El reparto se equilibraba con gente que empezaba y veteranos como Quique San Francisco o Fernando Guillén».

Álex de la Iglesia: «Fue delicioso trabajar con Fernando. Conforme un actor tiene más experiencia y más prestigio más fácil es trabajar con él. Estaba encantado de estar con nosotros en aquello».

Antonio Resines: «Fernando era muy listo y sabía perfectamente que tenía que estar en una película como esta».

Álex de la Iglesia: «Para ese papel yo pensé en otro actor al que adoro, Alfredo Landa. Me dijo que no, que nunca trabajaría en una película conmigo».

Antonio Resines: «Y estaba por allí en uno de sus primeros papeles Santiago Segura, que yo conocía por sus cortos y porque era amigo de David Trueba».

Esther García: «Para el papel de la chica a Álex se le ocurrió que estaría bien elegir a alguien de fuera de España, inglesa o francesa, que ofreciese cierta sofisticación».

Frédérique Feder (personaje de Patricia Orujo): «Yo tenía un agente en Madrid que me habló del proyecto. Me presenté a un casting en París con muchísimas chicas. Al final nos quedamos solo tres y me escogieron a mí. Me fui a comer con Álex y con Pedro. Yo entonces no hablaba nada, nada de español, pero aprendí para la película, en mi hotel, mirando películas españolas. Hice mucho esfuerzo, aunque al final decidieron doblarme la voz con una actriz española. Yo no sé por qué pasó eso, pero resultó algo frustrante».

Esther García: «Cuando entró Fernando Guillén en el papel de padre la concepción del personaje de la chica cambió totalmente, pero ya no podíamos dar marcha atrás en el casting. Además a Álex le gustaba mucho la expresividad de Frédérique. Le encantaba cómo se reía, cómo gritaba. Si te fijas los gritos no están doblados, son los de ella».

Álex de la Iglesia: «Es una delicia de mujer y nos trató maravillosamente y gracias a ella se pudo hacer la película».

Ampliar Storyboard de 'Acción Mutante' dibujado por Álex de la Iglesia.

Frédérique Feder: «Álex era muy joven pero tenía las ideas claras. A veces para explicarme exactamente lo que quería lo dibujaba».

Juan Viadas: «Eso lo hacía a menudo, cogía una servilleta y decía «tú estás aquí, tú aquí y tú allá» dibujándolo».

Álex de la Iglesia: «Fue fascinante porque era nuestra primera película y descubrimos en directo cómo era el cine. Cuando la gente me decía que no entendía algo yo le respondía: «no te preocupes, que te lo dibujo». Y así fueron surgiendo los storyboards de la película. Íbamos descubriendo la técnica y la mecánica conforme rodábamos. 'Acción Mutante' era una película muy complicada de hacer, técnicamente muy difícil para ser una ópera prima. Por eso dije vamos a dibujar plano a plano para señalar los problemas de cada plano. Y gracias a la paciencia enorme de Esther y Pedro pude hacerlo así».

Esther García: «El equipo era muy 'destroyer'. Estaban acostumbrados a trabajar muy en los márgenes. Había situaciones que estaban siempre un poco al límite de que se pudieran hacer o no».

Antonio Resines: «Fue un rodaje muy exigente a muchos niveles, en tiempo y físicamente. Hubo algunos momentos de pánico, porque las cosas no salían, había que repetir, pero al final salían. Llevábamos alguna muñequera y codera. Yo me lesioné por una esquirla porque las pistolas estaban cargadas para que saliesen fogonazos».

Álex de la Iglesia: «En aquel tiempo éramos puro brote esquizofrénico, no teníamos límites, no había miedo, lo único que respetábamos era la diversión, conseguir un producto divertido. Eso nos llevaba a sufrir mucho. No nos interesaba hacer un rodaje divertido, fue durísimo en unas condiciones complicadas. Solo buscábamos un resultado cómico a través de un gran esfuerzo».

Jorge Guerricaechevarría: «Eran muchísimas horas, había días en que nos daba la mañana en plató. Todo era muy nuevo y había que convencer a mucha gente de que algunas cosas se podían hacer. Por ejemplo en el guion teníamos que hacer que uno de los personajes fuese volando en un platillo. Y nos preguntaban «eso, ¿cómo se va a hacer?». Y nosotros decíamos «es que hemos leído en una revista que eso se hace con unas cuerdas de piano, que son muy resistentes pero no son visibles». Y tuvimos que rodar una prueba con Saturnino García para demostrar que se podía hacer así».

Saturnino García: «Por esa prueba terminé en el hospital inconsciente. Uno de los cables se rompió, el platillo se volteó y caí al suelo dándome un buen cabezazo».

Jorge Guerricaechevarría: «Perdió el conocimiento, afortunadamente se quedó en un susto. Para el rodaje ya entendimos que había que poner cuatro cuerdas en el platillo y que el personaje llevaría un casco por si acaso».

Saturnino García: «Después estuve más alerta, pero seguimos dándolo todo para que la película saliese bien, que era lo importante».

Jorge Guerricaechevarría: «El tema de efectos estaba muy en mantillas en ese momento en España».

Álex de la Iglesia: «Nos desplazamos a París para conocer al equipo que había hecho los efectos en 'Delicatessen' y que fue con el que finalmente trabajamos».

Jorge Guerricaechevarría: «Creamos una especie de equipo mixto, con ellos, que tenían la experiencia y luego otros que estaban empezando en el mundo de los efectos especiales y el maquillaje, con muchas ganas de aprender. Gracias a El Deseo pudieron acudir a ver cómo se trabajaba en películas como 'Alien 3' para aplicar después aquí esas técnicas».

Esther García: «Cuando vinieron los franceses alucinaron con la entrega y la capacidad de trabajo del equipo. Y de cómo nos íbamos inventando las cosas, que en muchas ocasiones no había más remedio que hacerlo porque no se había hecho nada similar antes. El equipo de producción no llegaba ni a 50 personas. Hicieron maravillas».

Paz Sufrategui: «La implicación de todos fue absoluta. Vivimos el rodaje como si nos fuera la vida en ello. Recuerdo una reunión en Pegaso, a la que me presenté con la foto de un prototipo de camión. La petición que les hice era simple: «necesitamos que nos lo dejéis, gratis, por supuesto, y lo vamos a romper durante el rodaje». Pues por raro que pueda parecer, tuvimos gratis aquel camión y, efectivamente, se tuneó y se estropeó».

Álex de la Iglesia: «Había mucha labor de equipo. Las pistolas las diseñé yo, los trajes y el maquillaje también. Todo el mundo tenía mucha paciencia conmigo porque enredaba en todo, tocaba todo. Emilio Ruiz, el maquetista, no daba crédito cada vez que me veía tocando sus maquetas. Decía «esto no me ha pasado nunca en mi carrera». Y tenía una carrera gigante».

Jorge Guerricaechevarría: «Emilio Ruiz era una leyenda, había trabajado con los más grandes y lo rescatamos para que construyese nuestra nave. Estaba ya retirado, pero le convencimos para que volviese».

Álex de la Iglesia: «Con la construcción de la nave surgió el primer gran problema porque necesitábamos un gran espacio para construirla. No solo eso, a nivel fotográfico, alrededor de la nave debía haber sitio suficiente para colocar el equipo y luces. Pero no se nos ocurrían sitios. Hasta que Esther tuvo la idea de hacerlo en un aeropuerto. Hacerlo en Barajas hubiese obligado a alterar el tráfico y eso habría sido imposible. Por eso surgió la idea de montarla en la base aérea de Torrejón de Ardoz».

Esther García: «Si te fijas en los créditos hay agradecimientos al Ministerio de Defensa y al Ejército. Como encontrar un plató de esas características era imposible porque no existían pensé en las naves donde guardan los aviones, así que me puse mis mejores galas y me fui al Ministerio para que nos dejaran rodar en Torrejón. Y nos lo permitieron».

Álex de la Iglesia: «Pero entrar allí no era fácil, porque era como si entrásemos en suelo americano, por lo que cada vez que íbamos debíamos presentar toda clase de documentación».

Esther García: «Al final optamos porque allí se construyese la nave y rodar algunas escenas de exteriores. Para el interior acabamos en el polígono Cobo Calleja, rodando en una nave industrial que era de un familiar de Butragueño, que después de ese rodaje se dedicó a hacer estudios y se forró con eso. De hecho su hijo ahora tiene un estudio de postproducción, sonorización y de todo. Yo le contraté la nave y a partir de ahí se dedicó a ese mundo».

Storyboards de 'Acción Mutante'. RC

Fréderique Feder: «Recuerdo como una de las partes más duras para rodar fue en el desierto, aguantar el maquillaje con aquel sol».

Álex de la Iglesia: «Fue un momento complicado para todos. Antonio tuvo que aguantar con aquel traje de submarinista que llevaba, a 40 grados, sudando. Y la prótesis que tenía en cara, que le dio problemas todo el rato».

Antonio Resines: «Se despegaba todo el rato y me molestaba muchísimo».

Frédérique Feder: «Correr por la montaña en tacones fue duro también. Pero la escena más complicada fue en la que me agarraban del pelo y me arrastraban. La repetimos tantas veces que llegué a pedirle a Álex que lo hiciesen real con mi pelo, sin prótesis, pero no aceptaron».

Álex de la Iglesia: «Le construimos un carrito de fibra de vídeo que estaba unido a su cuerpo con ruedas para evitar todos los daños. Tú ves la película y te asustas por lo que le están haciendo, pero tomamos medidas».

Esther García: «En las Bárdenas Reales hacía 25 años que no llovía. Fue llegar nosotros y caer un chaparrón enorme. Flotaban los camiones, aquello era un barrizal. Tuvieron que venir del ejército a sacarnos de allí. Menos mal que yo ya había hecho contactos… Y después el calor. Los dos polos».

Jorge Guerricaechevarría: «Otro que le tocó sufrir en el desierto fue Álex Angulo, sobre todo, el día que se rodaba la escena del árbol del ahorcado. Hubo un momento en que nos fuimos a cenar todos y lo dejamos allí colgado solo, porque bajarle y volverle a colocar después nos habría costado horas».

Antonio Resines: «Con Álex y Juan rodé una de las escenas más bestias. La de la pelea, nos dimos hostias de verdad para que quedase bien y no hubiese que repetir. Al tener las cámaras tan cerca no había opción de dobles y todo debía quedar lo más realista posible».

Juan Viadas: «Yo hacía de muerto en esa escena y no me podía mover. Resines se tiró con fuerza y no cayó encima de mi codo por los pelos».

Jorge Guerricaechevarría: «A Álex y Juanito les tocó hacer de todo juntos. Menos mal que se llevaban bien porque estuvieron semanas unidos como verdaderos siameses».

Juan Viadas: «Habíamos compartido casa en París, nos conocíamos mucho. Cuando no estábamos rodando tampoco podíamos separarnos porque luego rearmarlo era costoso. Nos tocaba comer juntos, ir al baño juntos… En las Bárdenas lo pasamos mal también embadurnados de sangre y los buitres acercándose a comer».

Esther García: «Había muchas situaciones en el rodaje en las que nos poníamos al límite. Por ejemplo con el negativo, esto se rodó con negativo de 35 mm. con una óptica panavisión preciosa, había que cortarlo en el laboratorio y el equipo de cámara decía que ellos lo podían cortar en casa perfectamente y les dije que no, que de ninguna manera, que el material se cortaba en el laboratorio. O en la fiesta, que tardamos en rodarla, y se usaba siempre la misma comida y yo impedía a nadie que comiese nada por si estaba en mal estado».

Ampliar Imagen de la fiesta en 'Acción mutante'. RC

Antonio Resines: «Era una película muy avanzada para su época. En España no se había hecho nada parecido antes. Todavía existía ETA y en 'Acción Mutante' había referencias claras al problema del terrorismo».

Jorge Guerricaechevarría: «Nos basamos en vivencias reales y en muchas cosas que nos habían influido en nuestra vida, como 'La guerra de las galaxias' o una serie americana que nos gustaba mucho, ''El basurero espacial'. Los personajes que escribimos eran una especie de parodia de 'Star Trek' u otras sagas del espacio».

Álex de la Iglesia: «No pretendíamos reivindicar nada, ni ir de abanderados. Si haces eso te salen productos absolutamente pretenciosos y absurdos. Son las historias las que en su permeabilidad permiten interpretaciones».

Esther García: «Quedamos muy satisfechos. El primer día que vimos proyección en el laboratorio Álex y yo nos echamos a llorar abrazados. De alguna manera era como ver por primera vez todo lo que habíamos imaginado».

Paz Sufrategui: «'Acción mutante' tenía muchos ganchos a su favor: era la primera producción de El Deseo (a un director que no fuera Pedro), se trataba de una «rareza», una película inclasificable en nuestro cine… Y marcaba un hito en el modelo de producción de este país. Era fácil despertar el interés de los medios para poder promocionarla. Que después de verla, les gustara la historia o el género ya no dependía de nosotros. Además, especialmente Pedro y Álex son magníficos comunicadores y ambos estuvieron muy implicados. Y no sólo ellos, también los actores».

Esther García: «Pedro estaba muy emocionado con el resultado final. Nos dejó libertad absoluta para todo. Nos visitó en el rodaje en las Bárdenas, vio alguna proyección y estuvo con Álex en el montaje. Su deseo era que todo saliera bien y además Álex le hacía mucha gracia».

Álex de la Iglesia: «El estreno fue complicado porque yo no me había enfrentado nunca a la crítica. Entonces, pues bueno, de pronto ver cómo la gente no entendía en absoluto nada, fue duro».

Jorge Guerricaechevarría: «Yo lo viví de forma rara porque coincidió con la muerte de mi padre. Recuerdo el titular de una crónica de Umbral, que tituló «Una parida bien hecha». En un pase que hicimos en Sitges solo con el tráiler el público estaba entusiasmado. Pero al salir de allí nos enfrentamos a críticas variadas».

Paz Sufrategui: «Hubo de todo… y me parece normal, porque es una película bastante inclasificable, que provocaba cierta extrañeza o desconcierto.»

Esther García: «Se reconoció el esfuerzo. Hacía gracia que se hiciera un tipo de película como este, pero incluso fueron críticos con el guión. Yo desde luego sí confiaba muchísimo en que la película iba a ir muy bien y que para la gente joven iba a ser un revulsivo. Pensaba que se valoraría a este chico joven, talentoso y un poco loco. No nos fue tan bien en taquilla. Pero, a ver, nosotros siempre somos unos productores muy conscientes y nuestros riesgos son siempre calculados».

Antonio Resines: «En el País Vasco fue un bombazo. Yo entraba en los bares y me gritaban «Yarritu, a la puta calle»».

Frédérique Feder: «Se ha ido convirtiendo en una película de culto. La gente se sorprende mucho cuando digo que participé en ella. Recuerdo en una estancia en la Casa de Velázquez, en un ambiente muy intelectual, que todo el mundo conocía la película».

Jorge Guerricaechevarría: «De promoción en Japón con otra película un chico en una silla de ruedas se me acercó para contarme que un grupo de discapacitados japonés había tomado el logo de los mutantes como propio. Me conmovió mucho. Y luego lo que me ha ocurrido es que en muchos congresos de guionistas mucha gente me cuenta que se dedica a esto gracias a aquella película. Gracias a 'Acción mutante' se dieron cuenta de que se podía hacer ese tipo de películas en España».

