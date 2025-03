Totoro y Bluey

Reconozco que me emocioné mucho en los primeros visionados ahora su pegadiza canción me causa una pereza enorme

Me había reservado el cine de animación infantil por si algún día tenía un hijo para verlo con él y poder disfrutarlo juntos. No contaba ... con que una vez descubriésemos 'Mi vecino Totoro' no querría ver otra. Llegamos hasta 'Cars' y 'Bichos' pero cuando nos topamos con la historia de Mei y Satsuki se empeñó en no ir más allá. Y ahora solo quiere regresar a ella cada día sin posibilidad de intercambiarla por otro título, aunque sea del mismo Miyazaki. No hay vuelta atrás. Únicamente acepta encontrarse con esa criatura celestial que habita en los bosques y perseguirlo en gatobús allá donde vaya.

Y aunque reconozco que me emocioné mucho en los primeros visionados ahora su pegadiza canción me causa una pereza enorme. Seguiremos intentando localizar hallazgos que llamen su atención y que le ayuden a dejar la dependencia que tiene de Totoro. De peores hemos salido. De la vaca Lola, por ejemplo, un vídeo de dibujos animados con canción horrible que consumía en bucle. Casi por casualidad se coló 'Bluey', una estupenda serie de Disney, de la que nadie nos había hablado en aquel momento y que ha sido uno de los mejores descubrimientos seriéfilos de los últimos años. Se dejó atrapar por un peculiar clan de perros pastor, formada por un padre, una madre y dos niñas, y que trata de reflejar cómo discurre la infancia en una familia formada por seres imperfectos, con progenitores que consienten e hijas que de vez en cuando se ponen mimosas. Como sucede en todos los hogares, pero contado de un modo realista, sin edulcorar nada y de forma entretenida. Ideal para lograr el interés de los más pequeños y de los grandes, para buscar semejanzas con las peripecias caninas. Y no son pocas. Confío en seguir acumulando descubrimientos de este tipo.

