'Loli Tormenta': Agustí Villaronga se despide con una comedia

Agustí Villaronga (1953-2023) gritó por última vez «¡acción!» en un rodaje seis meses antes de morir. El director mallorquín, fallecido el pasado 22 de enero a los 69 años, no pudo acudir al estreno de 'El vientre del mar' en 2021 porque ese día le operaban para tratar un cáncer de pulmón que todavía no estaba en fase de metástasis. Cuando rodó el verano pasado 'Loli Tormenta' no sabía que iba a ser su última película.

En un último y desconcertante quiebro dentro de una filmografía insobornable, el cineasta indómito, el poeta de la turbiedad y la transgresión, se despedía con una cinta luminosa y esperanzadora, habitada por viejos y niños, que llega este 31 de marzo a los cines con una dedicatoria en sus títulos de crédito, como no podía ser de otra manera: «En memoria de Agustí Villaronga».

Ampliar Susi Sánchez y Agustí Villaronga en el rodaje de 'Loli Tormenta' el pasado verano.

Susi Sánchez, flamante ganadora del Goya como actriz de reparto por 'Cinco lobitos', protagoniza este cuento rodado en la Barcelona de extrarradio –Santa Coloma, Hospitalet–, que dibuja una España de la precariedad en la que los ancianos no llegan a final de mes y se asoman al abismo del alzhéimer. Son materiales que dan para un dramón, pero Villaronga consigue que la mirada infantil desde la que se narra la acción tiña de buen rollo su película póstuma.

Una abuela a cargo de sus nietos, uno blanco y otro negro, tras la muerte de su hija años atrás, sale adelante en el día a día con el mismo ímpetu que le lleva a participar en competiciones de atletismo para veteranos. La carrera de 3.000 obstáculos (título inicial del filme) no tiene secretos para esta antigua campeona que empieza a perder la cabeza. Los críos se resistirán a romper esa familia disfuncional y ocultarán al mundo la enfermedad de su yaya.

La primera comedia del autor de 'Tras el cristal' y 'Pa negre' muestra la Barcelona que no aparece en las guías turísticas, un barrio en el que la solidaridad vecinal convive con las tretas del villano del filme, tío y casero de la protagonista, encarnado por un inesperado Fernando Esteso laringectomizado. Por cierto, el actor y antigua estrella del cine del destape fue el único en acordarse de Villaronga en la última gala de los Goya.

'Loli Tormenta' es un título que puede recordar al 'Manolito Gafotas' de Elvira Lindo, otra crónica costumbrista y suburbial con la que encuentra puntos en común. El filme nació del interés de Villaronga por trabajar con el guionista de cómics Mario Torrecillas, que preparaba una novela gráfica sobre una abuela pionera del atletismo, moderna y caótica, y unos chavales que se ven expulsados de la infancia y obligados a ser mayores. Bruguera edita el cómic este 30 de marzo con dibujos de Núria Farré.

Ampliar Fernando Esteso, el villano de 'Loli Tormenta'.

«'Loli Tormenta' es una película conmovedora, divertida, inspiradora y llena de luz», defendía el director, que utiliza el humor y la inocencia de los niños como contrapeso de la parte dramática. En 'Loli Tormenta', un televisor acaba en lo alto de un arbol y los malos son Testigos de Jehová. 'The Florida Project' (Sean Baker es un gran admirador de Villaronga) y 'Little Miss Sunshine' también estuvieron en la mente del realizador.

«Agustí sentía la necesidad de salirse de su zona de confort», explica Xabi Berzosa, de Irusoin ('Loreak', 'Handia'), productor de 'Loli Tormenta' junto a la catalana Vilaüt Films ('Alcarràs'). «Eso fue lo que le llevó a rodar 'Nacido rey' en Arabia Saudita y a intentar dar su impronta a un género que no era el suyo, como la comedia». Berzosa constata «el contraste entre la oscuridad de sus películas y el carácter encantador y cercano» del cineasta, que no pudo hacer realidad los proyectos que tenía en mente.

