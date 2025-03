Yo quería ver a John Wick

Yo quería ver 'John Wick 4'. Les hablo de hace meses, en el cine. Soy de los que se subió al carro de la saga ... con el estreno de la primera película, cuando nadie, ni siquiera sus autores, imaginaba que fuera una saga. El caso es que me quedé sin verla porque la vida es así, a veces los horarios no cuadran, qué les voy a contar. Entonces, a finales de junio, la estrenaron en Prime Video y vi el cielo abierto: esta es la mía, pensé. Me metí en la plataforma, la añadí a mis favoritos y, bueno, ahí sigue.

No sé si les pasa, pero hay ciertas películas y series que uno sabe que no son para compartir. En casa, el bueno de Wick no hace mucha gracia y los amigos pasan del tema. Total, que es una cinta para mí, exclusivamente mía, para la que necesito un hueco espacio-temporal en el que no haya distracciones entre Keanu y yo. Resulta que no es nada fácil.

Lo hemos hablado varias veces, pero es que lo de las plataformas es diabólico. La estrategia es clara: estrenar tantas series y películas como puedan para darle de comer al algoritmo –el algoritmo soy yo–. Da igual si son buenas o malas, el que caso es que llenen la despensa. Títulos, títulos y más títulos. Quizás por eso valoro las plataformas que, cuando entras en 'últimos estrenos', hay un par de cosas nuevas y no treinta. El tema es que soy rematadamente tonto y bondadoso porque, semana a semana, cuando tengo un rato, en vez de ver 'John Wick 4' he optado por alguna de esas cosas nuevas que parece que no pueden esperar. Qué sé yo, 'Invasión secreta', por ejemplo, que empezó bien pero terminó regular, con una historia que no varía absolutamente nada el universo Marvel. ¿Para qué hacen tantas series si nada cambia? La culpa de no ver 'John Wick 4' es mía, ¡pero es que no me dejan!