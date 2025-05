Adiós a Angelo Badalamenti, una brisa en un bosque oscuro

José Mari Reviriego Martes, 13 de diciembre 2022, 09:16 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Para muchos fans de 'Twin Peaks' (1990), adentrarse en las brumas de ese pueblo de la América profunda, perdido entre montañas, abetos y el vuelo fantasmal de las lechuzas, lleva irremediablemente a entonar una melodía: un piano y la voz inquietante de Julee Cruise susurrando 'Falling' sobre una cortina de terciopelo rojo. Esa hipnótica partitura, compuesta en 1989, es quizá el legado más célebre que ha dejado su autor, Angelo Badalamenti, fallecido el domingo a los 85 años en su casa en Lincoln Park, Nueva Jersey, rodeado de su familia.

Badalamenti era la mano derecha de David Lynch en la creación de las bandas sonoras de algunos de sus trabajos de mayor éxito, entre los que destaca 'Twin Peaks' por su impacto en toda una generación. En palabras de Lynch, esa música que acompañaba al agente especial Dale Cooper mientras investigaba el asesinato de Laura Palmer era como «una brisa» que penetra en «un bosque oscuro». Casi se puede oler aún el café con donut con el que Cooper iniciaba sus jornadas, antes de poner en marcha la grabadora en la que dejaba registradas las pesquisas que dirigía a una enigmática secretaría de nombre Diane.

Pero Angelo Badalamenti fue mucho más que eso. Considerado uno de los grandes compositores del cine, suyas eran las bandas sonoras de la mayoría de la obras más reconocidas de David Lynch. Además de 'Twin Peaks', con la que ganó un Grammy, 'Terciopelo azul', 'Mullholand Drive', 'Corazón salvaje', 'Una historia verdadera' o 'Carretera perdida'. Composiciones oníricas que reflejaban a la perfección la conexión lograda entre el compositor y el cineasta, que da muchísima importancia a la música en sus películas y, de hecho, tiene una formación musical que ha llevado a la práctica en sus propios trabajos al componer canciones para 'Cabeza borradora' e 'Inland Empire'. Ambos demostraron ser capaces de ensamblar esos sonidos ambientales, clásicos y de jazz –siempre con un toque de pesadilla, marca de la casa–, con ambientes mucho más duros y rockeros. En 'Carretera perdida' cohabitan Rammstein, David Bowie, Lou Reed, Nine Inch Nails y Smashing Pumpkins.

Nacido en 1937 en Brooklyn e hijo de un pescadero siciliano, Badalamenti contactó con Lynch en 1986 para componer el tema principal de 'Terciopelo azul', cantado por Isabella Rosellini. A partir de ahí surgió una colaboración estrecha hasta 'Inland Empire', película en la que ya no figura la firma del compositor de origen italiano.

Los actores protagonistas de la serie 'Twin Peaks' en sus diferentes etapas. EC

Para el recuerdo quedan sus melodías como la de 'Twin Peaks', elaborada mano a mano con David Lynch frente a un piano Fender Rhodes. Lynch, como si fuera el agente especial Dale Cooper, colocó una grabadora encima de él y apretó el 'rec' para no perder la magia del momento antes de imaginar a Laura Palmer (interpretada por Sheryl Lee) envuelta en un plástico manchado de sangre y barro. La cinta recogió la siguiente conversación, génesis del tema.

Ampliar David Lynch junto a Badalamenti. ec

– ¿Qué ves, David? Cuéntamelo.

– (Con los ojos cerrados). Estamos en un bosque oscuro. Hay una suave brisa que sopla a través de los árboles. Está la luna y se oyen sonidos de animales de fondo. También se escucha el ruido de una lechuza. Estás en un bosque muy oscuro. Llévame a esa preciosa oscuridad.

Suenan las primeras notas en el piano de Badalamenti.

– Vale, Ángelo. Ahora tienes que hacer un cambio porque detrás de un árbol, al fondo del bosque, hay una chica muy solitaria. Se llama Laura Palmer. Está muy triste. Puedo verla. Está acercándose a la cámara. Sigue así, Ángelo, haz un clímax ¡Eso es! Empieza a marcharse, la perdemos, sigue cayendo ahora vuelve al bosque. Muy tranquilo y muy misterioso.

– Ok, pues iré trabajando sobre esto.

– Esto es 'Twin Peaks'. No hagas nada, no cambies una nota. He visto 'Twin Peaks'.

